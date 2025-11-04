”Voidaan puhua jo telakkateollisuuden renessanssista”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tänään julkaiseman toimialakohtaisen ennusteen mukaan Suomen lähivuosien talouskasvua kannattelevat erityisesti teollisuus ja rakentaminen.

Etlan syyskuussa julkaiseman laajan suhdanne-ennusteen mukaan Suomen bkt kasvaa tänä vuonna 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Vuonna 2027 Etla ennustaa kasvun jatkuvan 1,2 prosentin vauhdissa.

Tehdasteollisuudessa näkymät erityisesti ”muiden kulkuneuvojen valmistuksessa” ovat selvästi vahvistuneet. Useat uudet laivatilaukset, kuten Turun telakan jättiristeilijät, Rauman telakan saamat Puolustusvoimien tilaukset sekä Helsingin telakan jäänmurtajatilaus Kanadaan, ovat lisänneet alan aktiviteettia merkittävästi. Työtä on samalla valunut myös Uuteenkaupunkiin ja Poriin.

Jäänmurtajatilauksia on odotettavissa vielä lisää Yhdysvalloista, joten tutkijat puhuvat jo telakoiden uudesta tulemisesta.

– Lukuisten uusien laivatilausten ansiosta voidaan hyvin puhua jo telakkateollisuuden renessanssista. Odotamme tehdasteollisuuden arvonlisäyksen jatkavan kasvussa paitsi tänä vuonna, myös kahtena seuraavana vuonna. Alan luottamus on niin ikään jatkanut kohenemistaan ja uusien tilausten arvo on myös noussut selkeästi, toteaa Etlan vanhempi tutkija KTT Sakari Lähdemäki tiedotteessa.

Vientinäkymät eivät tosin ole täysin aurinkoisia. Näkymiä Etlan mukaan varjostaa edelleen maailmankaupan epävarmuus, kuten Yhdysvaltojen tuontitullit.

Aloilla jälleen kasvua

Rakentamisen lama jää Etlan mukaan taakse vuosien 2025─2027 aikana ja rakennusala kasvaa taas. Kasvua tukevat korkojen lasku, rakennuskustannusten kasvun maltillistuminen ja ostovoiman elpyminen.

Rakentaminen ei kuitenkaan palaudu nopeasti aiemmalle korkealle tasolleen vaan palautuminen on hidasta. Selkeintä kasvu on ollut erikoistuneessa rakennustoiminnassa, kun taas asuinrakentaminen on kasvanut hitaasti.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden näkymät ovat kirkastuneet, ja Nvidian ja Nokian yhteistyö voi näkyä myös Suomessa alan aktiviteetin ja arvonlisäyksen kasvuna. Etla ennustaakin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden jatkavan kasvussa myös seuraavina vuosina. Vaikutus voi olla positiivinen myös tietojenkäsittelypalveluissa, jotka ovat muutenkin olleet talouden valopilkkuja jo pidempään.

Paperi- ja kemianteollisuudessa näkymät jatkuvat ankeina ja kasvu on selvästi metalliteollisuutta vaimeampaa.

Majoitus- ja ravitsemisala supistui viime vuonna ja jää tänä vuonna nollakasvuun. Kotitalouksien lisääntynyt säästäminen ja majoitusalan arvonlisäverokannan nostaminen ovat heikentäneet alan kysyntää, arvioi vanhempi tutkija VTL Ville Kaitila.

─ Ensi vuonna maltillisen kasvun pitäisi alkaa majoitus- ja ravitsemisalallakin, mutta paljon on kiinni kotitalouksien kulutuspäätöksistä. Majoitusalalla kasvu tulee ulkomaisista matkailijoista, joten markkinointiin kannattaa nyt panostaa, vinkkaa Kaitila.