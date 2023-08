Vladimir Putinin ympärillä on enää salonkiupseereita – synkkä ennuste diktaattorin kohtalosta

Vladimir Putin saattaa joutua brittiläisen evp-eversti Hamish de Bretton-Gordonin mukaan kärsimään siitä, että koko maailma uskoo hänen olevan palkkasoturijohtaja Jevgeni Prigozhinin kuolemaan johtaneen lentoturman takana.

– Putin on itse asiassa saattanut allekirjoittaa oman kuolemantuomionsa. Hänen sormensa eivät ehkä olleet laukaisunappulalla, kun Prigozhinin kone pudotettiin, eivätkä ne ehkä olleet poloniumissa tai novitšokissa, jotka surmasivat hänen eräitä muita vastustajiaan, mutta käskyissä hänen DNA:taan on kaikkialla, Britannian armeijassa 23 vuotta palvellut de Bretton-Gordon toteaa The Telegraph -lehdessä.

Putin joutuu de Bretton-Gordonin mukaan kantamaan nyt huolta kahdesta erittäin vaikutusvaltaisesta voimaryhmittymästä sekä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, jolla lienee häntä vastaan niin paljon todisteita, että jos hän joskus päätyy Haagiin, hän ei koskaan poistu sieltä.

– Ensinnäkin Putinin on oltava huolissaan oligarkeistaan, jotka ovat olleet yli puolentoista vuoden ajan jumissa Moskovan datšoillaan eivätkä voi käyttää superjahtejaan tai huviloitaan Välimerellä. Kun heidän johtajansa joutuu kansainvälisesti entistä perusteellisemmin häväistyksi tämän viimeisimmän murhan seurauksena, oligarkit saattavat ymmärtää, että heidän ainoa mahdollisuutensa murtautua ulos taloudellisesti ja sosiaalisesti niin heikentyneeltä Venäjältä on hankkiutua eroon Putinista, de Bretton-Gordon sanoo.

– Toiseksi Wagner-ryhmä on kenties menettänyt omapäisen johtajansa ja tämän kakkosmiehen, mutta jäljellä on edelleen suuri joukko roistoja ja murhaajia. Prigozhin ei ollut sotilaskomentaja, mutta Wagner on silti menestyksekkäin sotilasjoukko, jonka Venäjä on onnistunut lähettämään kentälle, vaikka kyse onkin palkkasotilaista, joista monet on värvätty venäläisistä vankiloista. — Kokemukseni mukaan palkkasoturit eivät ole kovin nirsoja sen suhteen, keneltä he ottavat rahansa.

Nauloja Putinin arkkuun

Kun myös pahamaineinen kenraali Sergei Surovikin lienee nyt menettänyt lopullisesti asemansa Putinin ympärillä on de Bretton-Gordonin mukaan enää puolustusministeri Sergei Shoigun ja kenraali Valeri Gerasimovin kaltaisia salonkiupseereja johtamassa sotatoimia Ukrainassa ja Moskovan puolustusta.

– Näillä miehillä saattaa olla rintapielet täynnä mitaleja, mutta ne ovat ”käsitöistä ja ruoanlaitosta” – eivät taisteluista, kuten Surovikinilla ja Prigozhinilla. Huonosti johdettu armeija on joukko, joka todennäköisesti kääntyy ja pakenee, ja sellaisen Putin on nyt luonut, de Bretton-Gordon sanoo.

– Kylmässä päivänvalossa, kun moskovalaiset joutuvat jälleen kerran syöksymään suojaan ukrainalaisten lennokkien lähestyessä ja miettimään, että heidän nuorukaisensa palaavat kotiin pikemminkin kirstuissa kuin voitokkaina, he alkavat varmasti ymmärtää, että Putinin ”sotilaallinen erikoisoperaatio” on täydellinen katastrofi. Oletan kuitenkin, että juuri oligarkit ja Wagner lopettavat Putinin ennen kuin hän ehtii tuhota Venäjän valtion kokonaan, brittieversti toteaa.

– Se, mitä seuraavaksi on vuorossa, ei enää voi olla huonompaa eikä pahempaa – olemme nähneet viimeisten puolentoista vuoden aikana maanpäällisen helvetin. Varmaa on, että Venäjän seuraavalla johtajalla ei ole käyttökelpoista armeijaa eikä kyvykkäitä kenraaleja johtamassa sitä seuraavaan sukupolveen. — Asiat käyvät todennäköisesti sotkuisemmiksi ennen kuin ne paranevat, mutta Surovikinin ja Prigozhinin väistymisen jälkeen Putinin arkkuun ei enää montaa naulaa tarvita.