”Vladimir Putinin tarinaa voidaan horjuttaa”

Viimeaikaisissa puheenvuoroissaan Vladimir Putin on toistuvasti uhonnut, että Venäjä on kukistamaisillaan Ukrainan eikä epäonnistumisen mahdollisuutta enää ole. Putinin ajattelussa imperiumit tekevät historiallista paluuta ja eurooppalaisten demokratioiden aika on ohi.

Kotiyleisölle Putin pyrkii nimekkään brittiasiantuntijan Peter Pomerantsevin mukaan todistelemaan, että lännen asettamilla pakotteilla ei ole merkitystä ja että Venäjällä vallitsee taloudellinen ja sosiaalinen vakaus. Ukrainan rintamalla Putin väittää omaavansa strategisen yliotteen, jonka turvin viimeisetkin Donbasin alueet ovat pian miehittäjän hallussa. Nämä väitteet ovat saavuttaneet kaikupohjaa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnossa.

– Jos Putin saa puskettua läpi omaa tarinaansa, että Venäjän voitto on väistämätön, hän voi runnoa suotuisampia ehtoja neuvotteluissa tai syyttää Ukrainaa ja Eurooppaa niiden epäonnistumisesta, Pomerantsev toteaa Financial Timesissa.

Venäjän hyökkäyssodalla on ollut hänen mukaansa kaiken aikaa kaksi ulottuvuutta. Se on yhtäältä ollut 1900-luvun alun tyylinen konflikti, jossa etenemistä mitataan kilometreissä, mutta toisaalta modernia sodankäyntiä globaalissa informaatiotilassa, jossa tosiasioita on mahdollista vääristellä loputtomiin.

– Sotateoreetikot puhuvat eskalaation hallinnan tärkeydestä konfliktissa, mutta yhä tärkeämpää on narratiivin eskalaation hallinta, hän huomauttaa.

Kremlin narratiivissa sodassa ei ole hänen mukaansa koskaan ollut kyse vain Ukrainasta, vaan toisiinsa liittyvistä geopoliittisista draamoista, jotka Venäjä väittää voittavansa.

– Tämän tarinan sankari on viriili ja uudessa nousussa oleva Venäjä, joka lyö aggressiivisen Naton – sotilaallisen ja sivilisaatiotasoisen uhan. Tämä Nato-kummitus haluaa muka hajottaa Venäjän – siksi Venäjän on iskettävä ensin, Pomerantsev taustoittaa.

Kremlin propagandassa Trump pyritään nyt hänen mukaansa esittämään mahdollisena kumppanina, jonka kanssa Venäjä voi liittoutua tuhotakseen Euroopan ”liberaalin linnakkeen”. Euroopan synniksi luetaan erityisesti sen halu puolustaa pienten valtioiden ja kansojen oikeuksia. Mitä enemmän Putin uhittelee, sitä heikommilla hän kuitenkin Pomerantsevin mukaan todellisuudessa on.

– Kaikesta näennäisestä vahvuudestaan huolimatta Putinin tarinaa voidaan horjuttaa. Venäjä kohtaa vuonna 2026 systeemisiä haavoittuvuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Liberaalit demokratiat voivat kääntää tämän dynamiikan. Kyetäkseen siihen niiden on kuitenkin opittava kumoamaan Venäjän narratiivi ja samalla viestimään omilla toimillaan entistä vahvempaa tehokkuutta ja päättäväisyyttä, hän painottaa.

Putinin tilanne niin Ukrainassa kuin kotirintamallakin on kaikista propagandaponnistuksista huolimatta kääntymässä yhä rajummin häntä vastaan. Venäjä ei tosiaankaan ole kukistamassa Ukrainaa, Pomerantsev kiteyttää.

Peter Pomerantsev syntyi vuonna 1977 neuvosto-Ukrainassa. Pomerantsevin perhe muutti Britanniaan hänen ollessaan yhdeksän kuukauden ikäinen. Hän on kirjoittanut Kremlin harjoittamasta disinformaatiosta ja propagandasta muun muassa kirjat Nothing Is True and Everything Is Possible (2014) ja This Is Not Propaganda (2019). Niistä ensimmäinen on käännetty myös suomeksi nimellä Mikään ei ole totta ja kaikki on mahdollista (2015).