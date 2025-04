”Vladimir Putinille tärkeintä on seuraavaksi hajottaa Euroopan unioni”

Vuonna 2022 alkanut täysimittainen hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on nimekkään brittiasiantuntija Peter Pomerantsevin mukaan vain osa Vladimir Putinin suurta projektia Venäjän laajentamiseksi. Tämän tavoitteen toteuttamiselle Putin aikoo hänen mukaansa omistaa koko loppuelämänsä.

– Arvelen Putinin pitävän itseään Venäjän suurimpana johtajana sitten Pietari Suuren. Hänen tehtävänään on laajentaa Venäjän aluetta ja vahvistaa sen vaikutusvaltaa. Kyse ei ole vain meneillään olevasta konfliktista, vaan Ukraina symboloi hänen globaaleja pyrkimyksiään, Pomerantsev sanoo ranskalaislehti l’Expressille antamassaan haastattelussa.

Putin uskoo hänen mukaansa voivansa yhdessä Kiinan johtajan Xi Jinpingin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa jakaa lähes koko maailman etupiireihin, kuten 1800-luvun eurooppalaiset imperiumit tekivät.

– Hänen silmissään vanha maailma – vuosien 1945–2025 maailma – on kuollut. Ja Venäjä on yksi niistä, jotka seuraavan maailman luovat, Pomerantsev toteaa.

Seuraavaksi Putin aikoo hänen mukaansa keskittyä Euroopan unionin tuhoamiseen. Putin kokee tehtävän helpoksi, koska pitää EU:ta jo valmiiksi hauraana ja uskoo Donald Trumpin jakavan saman tavoitteen.

– Tärkeintä on kaataa Bryssel ja hajottaa Euroopan unioni. Sekä Venäjä että Yhdysvaltojen nykyinen hallinto pitävät tavoitteenaan kahdenvälisiä suhteita pieniin maihin, joihin on helppo vaikuttaa ja joita voidaan helposti manipuloida. Ne eivät pidä Euroopan unionista – ainakaan yhteisönä, joka kykenee asettamaan pakotteita, hän jatkaa.

Putin ja Trump haluavat hänen mukaansa vähintään lamauttaa EU:n päätöksentekokyvyn.

– Venäjä ja Yhdysvallat toimivat samaan suuntaan heikentääkseen Euroopan unionia, tehdäkseen siitä voimattoman. Onnistuvatko ne siinä? En sano, että niin tapahtuu. Yksi asia on kuitenkin varma: Euroopalla ei ole harmainta aavistusta siitä, mitä sillä edessään on, hän varoittaa.

Peter Pomerantsev syntyi vuonna 1977 neuvosto-Ukrainassa. Pomerantsevin perhe muutti Britanniaan hänen ollessaan yhdeksän kuukauden ikäinen. Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa Kremlin harjoittamasta disinformaatiosta ja propagandasta: Nothing Is True and Everything Is Possible (2014) ja This Is Not Propaganda (2019). Niistä ensimmäinen on käännetty myös suomeksi nimellä Mikään ei ole totta ja kaikki on mahdollista (2015).