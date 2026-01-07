”Vladimir Putin valmistelee laajempaa sotaa” – viisi todistetta aikeista, myös Suomi listattu

Puolustus- ja turvallisuuskysymyksiin erikoistunut brittiläinen konkaritoimittaja, tietokirjailija ja tutkija Robert Fox on 40-vuotisen uransa aikana raportoinut muun muassa Falklandin sodasta, Lähi-idästä, Bosniasta, Kosovosta ja Afganistanista. Nyt hän kertoo näkevänsä viisi merkkiä siitä, että täysimittaista hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan käyvän Venäjän diktaattori Vladimir Putin valmistelee laajempaa sotaa Euroopassa.

– Ensinnäkin on ilmoitettu suunnitelmista kutsua lisää reserviläisiä palvelukseen. Taistelukentän tappiot ovat edelleen valtavat – jopa 400 000 pelkästään [vuonna 2025] ja yli 1 500 päivässä Donbasissa [joulukuussa]. Reserviläiset lähetetään etulinjaan vastoin tavanomaisia palvelussääntöjä. Putin harkinnee jopa puolentoista miljoonan miehen armeijan kokoamista kahden vuoden aikana ja on valmis menettämään suuren osan siitä, Fox sanoo The Independent -lehdessä.

Toisena todisteena hän mainitsee Eurooppaa vastaan suunnattujen hypersoonisten Orešnik-ohjusten sijoittamisen Valko-Venäjälle.

– Kolmanneksi, Baltian maat. Latviaan kohdistuu jo painostusta. Sen venäläisvähemmistöä, joka muodostaa neljänneksen väestöstä, pommitetaan ja ahdistellaan venäläisellä propagandalla ja vaikuttamisella. Venäjällä on alettu viime aikoina rakentaa uusia tieyhteyksiä Viron ja Latvian rajoille, Fox toteaa.

Viitteitä sotavalmisteluista antavat hänen mielestään myös muihin Naton etulinjan maihin kohdistetut hybriditoimet, kuten Suomen epävakauttamiseen tähdännyt välineellistetty maahanmuutto sekä rajavartioasemien ja -partioiden häirintä Norjassa ja Virossa.

Viidentenä ja viimeisenä seikkana hän nostaa esiin Venäjän laivaston vilkastuneen toiminnan kriittisen infrastruktuurin läheisyydessä sekä Itämerellä, Pohjanmerellä ja Britannian ja Irlannin lähivesillä. Samaan kategoriaan kuuluvat myös tärkeiden satamien ja lentokenttien toimintaa häiritsevät droonit, strategisesti merkittäviin yrityksiin kohdistetut kyberiskut ja suoranaisen sabotaasin.

Kaikesta tästä muodostuu Foxin mukaan uhkien ja riskien tappava yhdistelmä, jonka torjumiseen Britannia on monen muun maan tavoin vielä nytkin aivan liian huonosti valmistautunut.