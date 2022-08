Vladimir Putin palkitsee miljoonalla ruplalla kymmenen lasta synnyttäneet äidit

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen neuvostoaikaisen sankariäiti-tittelin palauttamisesta, kertoo uutissivusto meduza.

Kunnianimitys oli aikaisemmin käytössä vuodesta 1944 Neuvostoliiton hajoamiseen saakka vuonna 1991.

Kunniamerkki myönnetään venäläisille äideille, jotka synnyttävät ja kasvattavat vähintään 10 lasta, joilla on Venäjän kansalaisuus. Asetuksen mukaan kriteerit täyttävät naiset saavat tittelin, kun heidän kymmenes lapsensa täyttää vuoden.

Naiset, joille myönnetään sankariäiti-titteli, saavat myös miljoonan ruplan (15 700 euroa) kertamaksun.

Vladimir Putin has signed a decree reviving the Soviet-era “Mother Heroine” award. The honorary title (and a one-time payment of 1 million rubles, or $16,000) will be bestowed upon Russian women who bear and raise ten or more children. https://t.co/i0ZNGdbgdH

— Meduza in English (@meduza_en) August 16, 2022