”Vladimir Putin on syöksemässä maataan tuhoon”

Vaikka keskustelut Venäjän ja Ukrainan välisen sodan lopettamisesta käyvät yhä kovemmilla kierroksilla lännessä, Vladimir Putin on vakuuttanut viimeaikaisissa puheenvuoroissaan olevansa valmis jatkamaan taistelua, kunnes kaikki sille asetetut tavoitteet on saavutettu.

Putinin silmissä se, että läntiset johtajat ilmaisevat halukkuutta vuoropuheluun, näyttäytyy ranskalaistutkija Françoise Thomin mukaan heikkouden merkkinä ja kannustimena sodan kiihdyttämiseen – ei suinkaan aselepoon tai rauhaan.

– Venäjän historia on sikäli erityinen, että sitä leimaavat kulloistenkin hallitsijoiden itsetuhoiset jaksot. Yksi ensimmäisistä oli Iivana Julma. Hänen johti maansa tuhoon päättäessään perustaa opritšninan – alueen, jonka tsaari otti itselleen, kun taas muu maa jätettiin ryöstäjien armoille.

Seurauksena oli vuosikausia jatkunut täydellisen anarkian aika, pitkän akateemisen uran Venäjä-tutkimuksen parissa tehnyt Thom sanoo l’Express-lehdelle.

Vuosisatoja myöhemmin vastaava prosessi hänen mukaansa toistui, kun kommunistijohtaja V.I. Lenin perusti totalitaarisen valtion, jossa pieni klikki riisti kansaa ennennäkemättömällä tavalla. Sama meno jatkui ja jopa paheni Josif Stalinin aikana.

– Vladimir Putin jatkaa tätä perinnettä. Hyökkäyksellään Ukrainaan hän on syöksemässä maataan tuhoon, ja sitä on yhä vaikeampi salata, Thom toteaa.

Putinin luomassa järjestelmässä diktaattorin myötäilijät saavat hänen mukaansa erilaisia etuoikeuksia, kuten korkeita virkoja tai tuottoisia julkisia hankintasopimuksia. Ne, jotka menettävät Kremlin suosion, eliminoidaan tai putoavat ikkunoista.

– Hän näkee itsensä Stalinin tavoin ”venäläisten maiden yhdistäjänä”, jonka tehtävänä on imperiumin palauttaminen. On nähtävissä, että hän on ottanut käyttöön monia stalinistisia keinoja. Ukrainan miehitetyillä alueilla turvallisuuspalvelu FSB:n rooli, terrori ja paikallisen eliitin likvidointi ovat kaikki menetelmiä, joita Stalin käytti Puolassa, Tšekkoslovakiassa ja muissa puna-armeijan niin sanotusti vapauttamissa maissa, Thom huomauttaa.

Putin on alkanut hänen mukaansa soveltaa neuvostoaikaisen työnantajansa KGB:n toimintatapoja jokseenkin kaikessa toiminnassaan.

– Hänen politiikkansa voidaan tiivistää sarjaksi erikoisoperaatioita, jollaiseksi hän Ukrainan vastaista sotaakin kutsuu, Thom sanoo.

Ukrainan vastaisen hyökkäyssotansa lopettamisesta Putin ei ole hänen mukaansa vähääkään kiinnostunut, vaikka Valkoisessa talossa niin kuvitellaan.

– Hän vain johtaa Trumpia harhaan estääkseen amerikkalaisia asettamasta ankarampia pakotteita Venäjälle. Hänen tavoitteenaan on jatkaa sotilaallisen asemansa vahvistamista ja samalla välttää länsimaiden vastatoimia niin paljon kuin mahdollista. Tässä tilanteessa neuvottelut ovat hänelle vain keino voittaa aikaa. Hänen tavoitteenaan on myös heikentää ukrainalaisten moraalia luomalla vaikutelman, että amerikkalainen liittolainen on heidät pettänyt, Thom toteaa.

Vaikka sotatoimet päättyisivätkin, kyse olisi hänen mukaansa vain hetkellisestä hengähdystauosta.

– Venäläiset eivät luovu tavoitteestaan. Ainoa asia, joka voisi todella pysäyttää heidät, olisi hallinnon romahtaminen, kuten vuonna 1917 tapahtui. Sitä voisivat edesauttaa sisäisten talousvaikeuksien lisääntyminen ja merkittävät takaiskut rintamalla, hän kiteyttää.