Vladimir Putin ja Valeri Gerasimov 17. joulukuuta 2025. AFP/LEHTIKUVA/ALEXANDER KAZAKOV

Vladimir Putin määrännyt laajentamaan ”puskurivyöhykettä” Koillis-Ukrainassa

Valeri Gerasimovin mukaan Moskova on vallannut 950 neliökilometriä Sumyn ja Harkivin alueista.
Venäjän asevoimien yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov sanoi keskiviikkona, että presidentti Vladimir Putin on määrännyt hänen joukkonsa laajentamaan Moskovan ”puskurivyöhykkeeksi” kutsumaa aluetta Koillis-Ukrainassa uutena vuotena, uutisoi Kyiv Post.

Gerasimov väitti myös, että Venäjän ”Pohjoinen”-joukkojen ryhmä on vallannut noin 950 neliökilometriä aluetta Ukrainan Sumyn ja Harkivin alueilla.

Kreml on toistuvasti väittänyt pyrkivänsä hallitsemaan Koillis-Ukrainaa suojellakseen rajaseuduilla, kuten Kurskissa ja Belgorodissa, asuvia venäläisiä rajat ylittäviltä hyökkäyksiltä. Kiova väittää, että tämä on tekosyy Venäjän hyökkäykselle.

EU:n ja Naton itäisen laidan maiden johtajat varoittivat hiljattain, että Venäjän tavoitteena on ”luoda puskurivyöhyke, joka ulottuu arktiselta alueelta Itämeren ja Mustanmeren kautta Välimerelle”.

