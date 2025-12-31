Vladimir Putin määrännyt laajentamaan ”puskurivyöhykettä” Koillis-Ukrainassa

Venäjän asevoimien yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov sanoi keskiviikkona, että presidentti Vladimir Putin on määrännyt hänen joukkonsa laajentamaan Moskovan ”puskurivyöhykkeeksi” kutsumaa aluetta Koillis-Ukrainassa uutena vuotena, uutisoi Kyiv Post.
Gerasimov väitti myös, että Venäjän ”Pohjoinen”-joukkojen ryhmä on vallannut noin 950 neliökilometriä aluetta Ukrainan Sumyn ja Harkivin alueilla.
Kreml on toistuvasti väittänyt pyrkivänsä hallitsemaan Koillis-Ukrainaa suojellakseen rajaseuduilla, kuten Kurskissa ja Belgorodissa, asuvia venäläisiä rajat ylittäviltä hyökkäyksiltä. Kiova väittää, että tämä on tekosyy Venäjän hyökkäykselle.
EU:n ja Naton itäisen laidan maiden johtajat varoittivat hiljattain, että Venäjän tavoitteena on ”luoda puskurivyöhyke, joka ulottuu arktiselta alueelta Itämeren ja Mustanmeren kautta Välimerelle”.