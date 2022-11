Vladimir Putin elokuussa 2008: Venäjä hyväksyy Ukrainan rajat

Silloinen pääministeri Vladimir Putin oli saksalaisen ARD-tv-kanavan haastattelussa elokuun lopussa 2008, Georgian sodan jälkeen. Venäjän pääministerin sivuilla julkaistu englanninkielinen haastattelun litterointi löytyy nettiarkistosta.

Vladimir Putinilta kysyttiin Ranskan esittämistä huolista, että uusi konflikti puhkeaisi Ukrainassa – erityisesti Krimillä ja Sevastopolissa.

– Te sanoitte ”seuraava kohde”. Meillä ei ollut kohdetta tässä konfliktissa, joten minusta on yksinkertaisesti sopimatonta puhua jostain ”seuraavasta kohteesta”. Tämä on ensimmäinen pointtini, Vladimir Putin vastasi 2008.

– Krim ei ole kiistanalainen alue. Toisin kuin Georgia ja Etelä-Ossetia, ei siellä ole ollut etnistä konfliktia.

– Venäjä on pitkään tunnustanut (recognized) tämän päivän Ukrainan rajat. Suurelta osin olemme päättäneet neuvottelut rajasta. Nyt meidän on hoidettava rajan viitoittaminen, mutta se on tekninen kysymys.

Putin jatkoi todeten, että ”minusta tuolla tavoin kysymyksen kysyminen Venäjän kohteista haisee provokaatiolta”.

– Krimillä yhteiskunnassa on monimutkaisia prosesseja. On Krimin tataarien ongelmia, ukrainalaisen väestön, venäläisen väestön, slaaviväestön yleisesti, mutta tämä on Ukrainan sisäinen poliittinen ongelma, Putin sanoi.

– Meillä on sopimus Ukrainan kanssa laivastomme pysymisestä vuoteen 2017 asti, ja se ohjaa meitä.

Maaliskuussa 2022 Putin totesi puheessaan venäläisille näin:

– Ymmärrän teidän olevan huolissaan rakkaimmistanne. Korostan etteivät varusmiehet osallistu taisteluihin, eivätkä tee niin tulevaisuudessa. Ei tule mitään uutta kutsua reserviläisille.

russia lies. russia always lies. Even when russia claims that this is the one exceptional case when it is telling the truth, rest assured – it is lying. pic.twitter.com/vjUWO8S65U — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 27, 2022

In his International Women’s Day address on 8 March, Putin insisted that no reservists would be called up to fight in Ukraine pic.twitter.com/lXhHR0bItu — Francis Scarr (@francis_scarr) September 22, 2022

“Don’t believe those who try to use Russia to scare you, who say that, after Crimea, other [Ukrainian] regions will follow. We don’t want to carve up Ukraine. We don’t need this.” Vladimir Putin, March 18, 2014 https://t.co/6Cuu1bDDRI — Julia Ioffe (@juliaioffe) September 30, 2022

And here’s Putin’s signature (on the right) on the 2003 agreement between Russia and Ukraine demarcating the two countries’ borders. The agreement is lodged with the UN. pic.twitter.com/15ogZTOr9L — James Meek (@_jamesmeek) September 30, 2022

Vladimir Solovyov speaking at the Moscow Arts Theatre in 2008: A war against Ukraine would be ”the most terrible crime you can think of” pic.twitter.com/RdQ9Jeqi8o — Francis Scarr (@francis_scarr) October 12, 2022