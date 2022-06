Virossa ollaan huolissaan – olut voi kallistua jopa 50 prosenttia

Viron merkittävimmät panimot A. Le Coq ja Saku Õlletehas ennustavat oluen hinnan nousevan peräti 50 prosenttia, kertoo talouslehti Ärileht. Tähän mennessä oluen hinnassa on näkynyt vasta energiakustannusten nousu, mutta syksyllä tulevat näkymään muut raaka-aineongelmat.

– Se, mitä alkaa syksyllä tapahtua, selviää syksyllä, mutta nykyiset raaka-aineiden hintaindikaattorit ovat pelottavia, tunnustaa lehdelle A. Le Coqin johtaja Tarmo Noop.

Viron suosituimman olutmerkin A. Le Coqin omistaa suomalainen Olvi. Varsinainen A. Le Coqin pääpanimo sijaitsee Tartossa, mutta suomalaisissa kaupoissa myytävät A. Le Coq-tölkkioluet on valmistettu pääasiassa Iisalmen panimossa. Sakun oluttehtaan omistaa olutkonserni Carlsberg, mutta panimon tuotantoa myydään paljon myös Suomessa.

A. Le Coqin panimotuotantoon vaikuttavat pahiten maltaita maksavat maltaat. Samoin alumiinipurkit ja lasipullot ovat kalliita. Nykyinen ennuste näyttää, että viljan hinta kaksinkertaistuu ja alumiinin hinta 40–50 prosenttia.

Jos hintaennuste realisoituu, virolaisoluen hinta nousee 30–50%, mutta Noopin mukaan on pienen pieni mahdollisuus, että hinnannoususta tulee pienempi. Tällä hetkellä hankintahinnat muuttuvat joka kuukausi.

– Varmaa on se, että tällaista raaka-aineiden hinnannousua ei ole sitten Viron itsenäisyyden palauttamisen jälkeen nähty ja luonnollisesti se alkaa vaikuttaa myös kulutukseen, sanoi Noop.

Seuraava vuosi on panimoteollisuudelle erittäin vaikea. Sen jälkeen raaka-aineiden hinta toivottavasti laskee.

– Ne, jotka selviävät ensi vuodesta, myös pysyvät. A. Le Coq on 215 toimintavuotensa aikana selvinnyt eri sodista ja erittäin vaikeista ajoista, joten olen jostakin syystä vakuuttunut, että selviämme myös nykyisestä kriisistä, huomauttaa Noop.

Lisäksi lasipullojen tyypistä ja tuotantopaikasta riippuen on niiden hinta noussut 20–80%. Sakun oluttehtaan hallituksen jäsenen Jaan Härmsin mukaan lasipullot muodostavat vakavan ongelman, koska ne hankittiin aiemmin Venäjältä, mutta tämä loppui sotaan. Korvaavia lasipullojen tuottajia on pitänyt etsiä muualta.

– Eurooppalaisten toimittajien vähäisyys ja huippusesonki ovat tehneet uusien lasipullojen löytämisestä erittäin vaikeaa. Nykyisiltä toimijoilta yleensä puuttuu kapasiteetti uusien asiakkaiden vastaanottamiseksi ja Sakun käyttämien pullojen muotoilun kehittäminen uudella toimittajalla vie vähintään noin puoli vuotta, sanoo Härms.

Erityisesti olutpulloja suosivalle Sakulle tilanne on ollut paha ja se on joutunut siirtämään lasipullotuotteitaan tölkkeihin. Uusien lasipullotuotteiden lanseeraus on nyt pistetty jäihin tältä vuodelta.