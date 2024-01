Virossa lähes tuhat asetta on yhä Venäjän kansalaisten käsissä

Virossa astui viime vuoden maaliskuussa voimaan laki, jonka mukaan aselupia myönnetään jatkossa vain Euroopan unionin ja puolustusliitto Naton jäsenmaiden kansalaisille. Postimees -lehden mukaan siirtymäaika päättyy tämän vuoden maaliskuussa, jolloin vanhat aseluvat perutaan.

Viron poliisi- ja rajavartiolaitoksen mukaan Virossa on yhä 439 aseluvan saanutta Venäjän kansalaista, joilla on laillisesti hallussaan 946 asetta. Heidän pitäisi joko myydä aseensa aseliikkeisiin, tehdä ne ampumakelvottomiksi tai luovuttaa poliisille. Tähän mennessä vain 23 asetta on annettu poliisille hävitettäväksi.

Viron poliisi on ilmoittanut kirjallisesti lakimuutoksesta kaikille Venäjän kansalaisille, joiden aselupa päättyy pian. Viranomaiset ottavat lähiaikoina myös puhelimitse yhteyttä ja yrittävät sopia aseen luovutuksesta poliisille.

Monet aseenomistajat käyttävät poliisi Anneli Annistin mukaan asetta harrastustoimintaan, kuten ampumaurheiluun tai metsästykseen. Tästä syystä he haluavat pitää aseensa mahdollisimman kauan.

– Se on inhimillisesti ymmärrettävää, hän toteaa.

Annistin mukaan poliisin jututtamat aseenomistajat ovat suhtautuneet kuitenkin myötämielisesti siihen, että aselupia ei enää jatketa. Postimees kysyy, onko aseiden luovuttamista vastustettu.

– Aseen pitäminen ilman voimassa olevaa aselupaa on rangaistavaa, joten ei ole oikein olettaa, että tähänkin asti lainkuuliaiset ihmiset eivät noudattaisi näitä (uusia) vaatimuksia, hän vastaa.