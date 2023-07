Viron tiedustelupäällikkö: Tästä syystä Venäjä voi jatkaa sotaa vielä pitkään

Venäjä pystyy korvaamaan Ukrainan sodassa kärsimiään tappioita uusilla rekrytoinneilla, mikä tarkoittaa, että se voi jatkaa sotaa nykyisellään vielä pitkään, kertoi Viron puolustusvoimien sotilastiedustelukeskuksen päällikkö, eversti Margo Grosberg Viron yleisradio ERR:lle.

Venäjän sotilasreservit eivät ole yhtä hyvässä kunnossa kuin Ukrainan. Tästä huolimatta se pystyy tuomaan lähes 200 000 uutta sotilasta tuoreimman huhtikuussa käynnistyneen rekrytointikierroksen jälkeen.

Grorbergin mukaan Venäjä tavoitteli uusimmassa rekrytoinnissaan 400 000 sotilasta, mutta pienempikin määrä riittää korvaamaan sen kärsimät tappiot. Arvioiden mukaan Venäjä on menettänyt 140 000 sotilasta Ukrainan sodassa.

– Jos he onnistuvat nyt rekrytoimaan noin 190 000 miestä vuoden loppuun mennessä, he pystyvät korvaamaan nämä tappiot, mikä tarkoittaa, että sotaa jatketaan, Grosberg sanoo.

– Samalla tämä antaa Venäjän poliittiselle johdolle mahdollisuuden välttää sellaisen liikekannallepanon julistamisen kuten viime syksynä. Tällä rekrytointitahdilla he kykenisivät ylläpitämään nykyistä tilannetta, kuten se on ollut koko tämän vuoden ajan.

Grosberg kommentoi myös tuoreita tiedusteluraportteja rintamalta. Sekä Ukraina että Venäjä ovat edenneet joillakin osuuksilla. Venäjän joukot ovat saavuttaneet taktisia voittoja erityisesti Kharkivin ja Luhanskin alueilla.

Ukrainalaiset ovat menestyneet parhaiten Bahmutin alueella, ja nämä onnistumiset voivat johtaa merkittäviin saavutuksiin. Tärkeä saavutus oli Klishchiivkan kylän takaisinvaltaus, joka mahdollistaa Venäjän huoltoreitin katkaisemisen Bahmutissa.

Viime viikolla Ukraina onnistui tunkeutumaan Venäjän joukkojen ensimmäiseen linnoitettuun vyöhykkeeseen Velyka Novosilkan ja Orikhivin suunnassa. Grosberg kuitenkin pitää puheita Ukrainan suuresta hyökkäyksestä mahdollisesti ennenaikaisina, mutta ei kommentoi tarkemmin onko suurhyökkäys alkanut.

– Jokaisessa hyökkäyksessä täytyy saavuttaa vihollisesi asemat, tunkeutua niihin ja sitten joko edetä tai pitää nämä paikat. Ja kestää aikaa ymmärtää kuinka onnistuneeksi tämä kiilan ajaminen on osoittautunut; on odotettava ja katsottava, kuinka asiat menevät. Mutta tämä on ehdottomasti ratkaiseva voitto Ukrainan yksiköille, Grorberg sanoo.