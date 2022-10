Viron tiedustelun johtaja: Varoitimme vuosien ajan, meitä ei uskottu

Viron ulkomaantiedustelun päällikkö Mikk Marran on soittanut jo pitkään hälytyskelloja Moskovan suunnasta ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin aikeista. Usein varoitukset ovat menneet kuuroille korville. Virastaan väistyvä Marran kertoo Yahoo Newsin haastattelussa viime aikojen tapahtumien osoittavan virolaisten olleen oikeassa.

– Yritimme kertoa [Venäjästä] kumppaneillemme ja eri [maiden] johtajille jo useita vuosia sitten. Jotkut heistä tietysti ajattelivat, että olemme tyypillisiä skitsofreenisiä baltteja, jotka vain kiljuvat Venäjästä, Marran toteaa sarkastisesti.

– En tiedä, eivätkö he uskoneet meitä vai halunneet uskoa meitä, mutta nyt kaikki kortit ovat pöydällä, hän jatkaa.

Jutussa kerrotaan, että virolaistiedustelua ja Marrania arvostetaan muissa länsimaissa. Siinä missä monissa tiedustelupalveluissaon Venäjä-osastot, on Viron ulkomaantiedustelu itsessään Marranin mukaan suuri ”Venäjä-talo”. Hän laskee, että noin 85-90 prosenttia tiedustelun resursseista suunnataan itänaapuriin.

– Meidän väkemme ymmärtää [venäläistä] ajattelua, heillä on yhä kielitaito ja he osaavat yhdistää palaset – minun mielestäni paremmin kuin kukaan muu maailmassa.

Tieto suoraan Ukrainalle

Mikk Marran uskoo lännen poikkeuksellisen yhtenäisyyden kestävän läpi kylmän talven ja Venäjän energiasodan.

– Väestöjämme on jo varoitettu siitä, että tästä tulee vaikeaa ja kallista, mutta meidän on selvittävä, koska kyse on sotatilanteesta.

Viro on avustanut Ukrainaa kokoonsa nähden valtavasti. Hän perustelee vahvaa tukea totutulla mantralla: jokainen Ukrainassa tuhottu venäläistankki on yksi tankki vähemmän, joka voisi joskus hyökätä Viroon.

Viron tiedustelu toimittaa ukrainalaisille myös reaaliajassa tiedustelutietoja Venäjän sotakoneesta. Linja on avoimempi kuin monilla muilla.

– Jokainen murunen, jonka saamme ja joka voi auttaa Ukrainaa, menee suoraan heille, Marran toteaa.

Tiedustelujohtaja vaatii haastattelussa lisää aseita Ukrainalle. Hän moittii Yhdysvaltain päätöstä olla toistaiseksi toimittamatta puolustajalle pitkän kantaman ohjusjärjestelmiä.

– Mielestäni lännen pitäisi lakata asettamasta itselleen rajoitteita sen suhteen, miten asejärjestelmiä tai ammuksia tulisi rajata kantamaltaan 40 tai 80 kilometriin. Tulisi pitää mielessä, että [Ukrainaan] nyt lähetettäviä Nato-aseita koetellaan sotatilanteessa. Meillä on myös oma intressi siinä, että annamme Ukrainalle, mitä he pyytävät, Mikk Marran toteaa.

Pelot Kremlin ydinaseuhkauksista ja ”nurkkaan ajetun” Vladimir Putinin vaarallisuudesta Marran kuittaa lyhyesti. Hänen mukaansa on parempi, että Putin on ajettu ahtaalle kuin että hän saisi vapautta ja nykyistä enemmän vaihtoehtoja toimia länttä vastaan.

– Uskon, että hän pyrkii tähän. Minä antaisin hänen pysyä nurkassa.