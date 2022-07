Viron tiedustelu: Vladimir Putinin valta horjuu, sisäpiirissä kytee tyytymättömyys

Viron ulkomaantiedustelun johtaja Mikk Marran paljasti Aspen Security Forum -tapahtumassa pitämässään puheessaan, että virolaiset tiedustelijat ovat saaneet kerättyä tietoa Kremlin sisäpiirin suhtautumisesta Ukrainan sotaan ja presidentti Vladimir Putiniin.

Yhdysvalloissa pidetystä puheesta uutisoi Viron yleisradioyhtiö ERR.

Tiedustelujohtaja sanoi, että Venäjän nykyisen valtarakenteen vakaus on yksi Putinin tärkeimmistä tavoitteista, mutta sota horjuttaa sitä.

– Sanoisin, että Ukrainan sodasta on paradoksaalisesti tullut hallinnon eloonjäämiskysymys. Arvioni mukaan Putinin valta on tällä hetkellä vahvaa, mutta tilanne voi muuttua nopeasti.

Pinnan alla kytee hänen mukaansa luultua enemmän tyytymättömyyttä. Väite perustuu Viron tiedustelun hankkimiin tietoihin.

– Olemme keränneet tietoja kymmenistä venäläisistä virkamiehistä, diplomaateista ja oligarkeista, jotka yksityisissä keskusteluissa sanovat vastustavansa sotaan. Kukaan ei kuitenkaan sano sitä ääneen julkisesti.

Venäjän kansa voi tiedustelujohtajan mukaan myös kääntää selkänsä presidentille. Venäjän television propaganda on hänen mukaansa aivopessyt kansalaiset tehokkaasti, mutta todellista tietoa Ukrainan tapahtumista tihkuu jatkuvasti muita kanavia kautta.

– Uskon venäläisten käyttävän edelleen vaihtoehtoisia tiedotuskanavia, ja ennemmin tai myöhemmin Venäjän armeijan tappiot huomataan eri kaupungeissa, perheissä ja ryhmissä. Sitten alkaa keskustelu.

Suurin huolenaihe Mikk Marranin mukaan on se, että Venäjän presidentti tekee jälleen uuden virhearvioinnin.

– Putin on tehnyt useita vääriä laskelmia. Hän on perustanut päätöksensä joko virheellisiin tietoihin tai hän ei yksinkertaisesti usko hänelle annettuja tietoja. Pelkään siis, että hän saattaa tehdä uusia virheitä. Siksi on tärkeää, että Yhdysvallat ja Nato korostavat sitä, että puolustusliiton jokainen neliösentti on suojattu ensimmäisestä hyökkäyksestä lähtien.