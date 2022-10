Viron tiedustelu ei usko yhteishyökkäykseen – Tämän takia Moskova vie nyt joukkoja Valko-Venäjälle

Viron puolustusvoimien tiedustelulaitoksen päällikkö eversti Margo Grosbergin mukaan tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että Venäjä ja Valko-Venäjä valmistelisivat tällä hetkellä yhteistä hyökkäystä Ukrainaan, kertoo Viron yleisradio ERR.

Venäjä on siirtänyt jopa tuhansia sotilaita Valko-Venäjälle, josta se saattaisi joidenkin arvioiden mukaan pyrkiä häiritsemään Puolan kautta Ukrainaan kuljetettua länsimaiden sotilasapua.

Grosbergin mukaan Venäjä siirtää joukkojaan Valko-Venäjälle koulutukseen, ei hyökkäystä varten. Koulutukseen osallistuu Venäjän mobilisoimia reservijoukkoja:

– Ja huolimatta siitä, että Venäjän federaation oletetaan lähettävän sopimuksen mukaan noin 9 000 sotilasta, 200 panssarivaunua, 200 panssariajoneuvoa ja 100 tykistöajoneuvoa Valko-Venäjälle luodakseen tämän alueellisen joukkojen ryhmän, näemme itse asiassa päinvastaisen. Eli aseita viedään Valko-Venäjältä ja mobilisoituja miehiä tuodaan sisään. Tarkoitus on koulutus.

Venäjä kärsii tällä hetkellä Grosbergin mukaan sotilaiden kouluttajien puutteesta.

Eversti sanoo, että yhteishyökkäys on edelleen mahdollinen, mutta ei pidä sitä todennäköisenä ennen ensi kevättä:

– Tällä hetkellä Ukraina on varmasti paljon paremmin valmistautunut torjumaan kaikki tällaiset hyökkäykset Kiovasta. Siitä huolimatta joukkojen lisääminen merkitsee tietysti sitä, että Ukrainan yksiköt, joita tarvitaan paljon enemmän etelärintamalla, jouduttaisiin ohjaamaan Pohjois-Ukrainaan.

Venäjä vaikuttaa valmistelevan myös vuotuista ydinaseharjoitustaan. Grosbergin mukaan erilaisia valmisteluja harjoitusta varten on nähty:

– Tästä päivästä ensi viikon loppuun asti vähintään seitsemän Barentsinmeren alueen ilmatila on suljettu lentoliikenteeltä. Tämä saattaa viitata siihen, että tämän harjoituksen aikana normaalisti suoritettavat ammunnat saattavat tapahtua ensi viikolla, erityisesti Kuran koealueella Kamtšatkan niemimaalla.

Grosberg sanoo, että yleensä harjoitukseen on osallistunut laivaston aluksia ja maayksiköitä sekä strategisia ilmavoimien yksiköitä, jotka suorittavat erilaisia ilmahyökkäyksiä. Maayksiköiden osallistuminen on tänä vuonna epävarmaa, sillä suurin osa yksiköistä on Ukrainassa.