Viron Suomen-lähettilään synkkä arvio Venäjästä – ”Butsan jälkeen tämä ei riitä”

Naton Baltian puolustussuunnitelma perustuu niin sanottuun pelotepohjaiseen ansalankaoppiin, jonka mukaan liitotuman Baltiaan sijoitettujen pataljoonien joutuminen venäläisten hyökkäyksen kohteeksi laukaisisi liittouman vastahyökkäyksen Venäjää vastaan.

Viron pääministeri Kaja Kallas sanoi Financial Timesille, että Naton nykyisellä puolustussuunnitelmalla Viro ja historiallinen Tallinnan vanhakaupunki pyyhittäisiin kartalta.

Ennen kuin invaasion aloittaneet venäläiset olisi työnnetty pois, olisi pienelle Virolle ja sen kansalle aiheutettu korvaamatonta tuhoa. Ukrainassa venäläiset ehtivät Kiovan alueen, kuten Butšan, kuukauden kestäneen miehityksen aikana harjoittaa etnistä puhdistusta, raiskauksia ja muita rikoksia.

Viron Suomen-suurlähettiläs Sven Sakkov kirjoittaa tviitissään Kallasta täsmentäen:

– Toisin sanoen ansalankajoukot eivät riitä, ei enää, ei enää Butšan jälkeen. Venäjä on osoittanut uskomattoman kykynsä tehdä väärinarviointeja. Meidän tulee varmistaa, ettei se väärinarvioi liittouman yhtenäisyyttä, päättäväisyyttä ja kykyä taistella jokaisesta tuumasta liittouman aluetta.

— sven sakkov (@sakkov) June 23, 2022