Viron parlamentti ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet

Viron parlamentti ratifioi keskiviikkona Suomen ja Ruotsin liittymisen puolustusliitto Natoon, kertoo pääministeri Kaja Kallas Twitterissä.

Kaikkien 30 Nato-maan on ratifioitava Suomen ja Ruotsin tiistaina allekirjoitetut niin sanotut liittymispöytäkirjat, jotta maista voisi tulla Naton täysjäseniä.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet on ratifioitu tätä ennen Kanadassa, Tanskassa, Norjassa, Islannissa ja Iso-Britanniassa.

Welcome, Finland and Sweden, to the NATO table.

Historic moment as Estonian parliament @Riigikogu just ratified Finland’s and Sweden’s accession to @NATO.

Estonia is among the first to seal the deal and did so with lightning speed. I count on a speedy process from all Allies. pic.twitter.com/Ty142CgoxB

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 6, 2022