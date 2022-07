Viron parlamentti koolle – Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet käsitellään nopeutetusti

Suomesta ja Ruotsista tuli tänään puolustusliitto Naton tarkkailijajäseniä. Maiden liittymispöytäkirjat allekirjoitettiin tänään Naton päämajassa Brysselissä.

Viron pääministeri Kaja Kallas kertoo Twitterissä, että hän kutsui heti allekirjoituksen jälkeen hallituksensa käsittelemään maiden Nato-hakemuksia.

Kallas on myös ehdottanut, että Viron parlamentti kokoontuu keskiviikkona, jotta jäsenyydet voidaan ratifioida nopeutetusti.

– Kuten lupasin Sanna Marinille ja Magdalena Anderssonille, Viro on ylin ystävänne Natossa.

Moments after Finland and Sweden’s accession protocols were signed in Brussels, I summoned my government and proposed to Estonian parliament to convene tomorrow for accelerated ratification.

As I promised @MarinSanna & @SwedishPM, you have no greater friend in NATO than Estonia.

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2022