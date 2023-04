Viron pääministeri vertailee poliisisaattueita – yllättävä havainto Suomesta

Vilkkuvalojen kanssa ajaminen käy hermoilleni, avautuu Viron pääministeri Kaja Kallas Eesti Ekspress -lehdelle.

Ulkomailla valtiojohtajia viedään paikasta toiseen näyttävissä poliisisaattueissa. Tämä on tullut tutuksi Kallakselle, joka on toiminut pääministerinä tammikuusta 2021 alkaen.

Jos Kallas kirjoittaa joskus kirjan pääministerivuosistaan, hän lupaa vertailla siinä eri maiden käytöntöjä vilkkusaattueiden kanssa. Hänen mukaansa maan kehityksen taso näkyy siinä, miten johtajia kiidätetään paikasta toiseen.

Suomesta hän on tehnyt myönteisen havainnon.

– Suomessa, jos joku tulee ja haluaa ylittää suojatien, kulkue pysähtyy ja henkilö pääsee ylittämään, Kallas kertoo.

Itä-Euroopassa hänen havaintonsa mukaan ajetaan pillit päällä täysillä. Saattue ei väistä mitään eikä ketään. Jopa yöllä sireenit pauhaavat täysillä, kun poliisisaattue kulkee korttelien läpi kohti määränpäätä.

– Olen kysynyt, että voisitteko sammuttaa ne – antaa ihmisten nukkua, heillä on huomenna työpäivä, Kallas naurahtaa.

Haastattelu on tehty massiivisten turvajärjestelyjen keskellä, kun Viron pääministeri oli matkaamassa junalla Ukrainaan. Tällä matkalla turvasaattueille on aito tarve.

Ensin Kallas kuljetettiin Puolan Przemyślin rautatieasemalle. Siellä odotti erikoisjuna, jolla Ukrainaan ovat matkanneet muun muassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz.

Junan vaunuissa on matkan alussa puolalaisia sotilaita. Rajalla he vaihtuvat raskaasti aseistautuneisiin ukrainalaisiin sotilaisiin. Kyseessä on valtava logistinen turvaoperaatio, jotta valtiojohtaja pääsee turvallisesti määränpäähänsä.

Ukrainalaiset ovat antaneet Viron pääministerille saman luksusvaunun, jolla USA:n presidentti matkusti taannoin Kiovaan. Monet länsimaiset johtajat ovat joutuneet tyytymään vaatimattomampaan vaunuun.

Vaunussa on nahkasohva, erillinen kokoushuone, iso televisio, leveä peili, mukavalta näyttävä sänky ja suihku.

– Sinun täytyy olla hyvin tärkeä, yksi junan vartijoista toteaa Eesti Ekspressin mukaan Kallakselle.