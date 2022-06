Viron pääministeri: Meidän täytyy olla valmiita kohtaamaan sota

Viron pääministeri Kaja Kallaksen mukaan huonoja välejä tai välien katkeamista sotarikolliseen ei tulisi pelätä.

– Saan usein kysymyksiä siitä, miten voimme parantaa suhteitamme Venäjään. Vastaukseni on hyvin suora – meidän pitäisi olla tarpeeksi rohkeita myöntämään, että mikäli se on välttämätöntä hyökkääjän pysäyttämiseksi, meidän täytyy olla valmiita kohtaamaan pitkä ja kaamea sota, Viron pääministeri kirjoittaa brittilehti the Telegraphissa julkaistussa kolumnissaan.

– Politiikkamme perustuu ajatukselle, ettei Venäjän uhka ole katoamassa mihinkään huomenna. Meidän ei pitäisikään palata aikaan, ettei mitään olisikaan tapahtunut, hän jatkaa.

Kreml on tehnyt selväksi, että sen tavoitteena on pyyhkiä Ukraina pois maailmankartalta, Kallas huomauttaa. ”Denatsifikaatio” on hänen mukaansa Venäjän nimitys tälle Ukrainan valtion ja sen kansan tuhoamispolitiikalle.

Venäjälle ei tulisi hänen mukaansa antaa piiruakaan periksi.

– Meidän on jatkettava hyökkääjän eristämistä niin taloudellisesti kuin poliittisesti. Taloudellinen eristäminen kuivattaa Venäjän sotakassan, mikä varmistaa, että varusteet ja ohjukset kulutetaan loppuun ja Kremliltä loppuvat rahat.

Kaja Kallas huomauttaa, ettei Ukrainan sodassa ole kyse ”mielipuolen” yksittäisestä virhearviosta. Kallaksen mukaan Viron oma historia osoittaa tämän.

– Meidän on tehtävä kaikkemme, että pysäytämme Venäjän hyökkäyksen ja saamme sotarikosten tekemisen kotiovellamme loppumaan. Muuten luvassa on jotain paljon pahempaa, hän sanoo.

– Bensiini voi olla nyt kallista, mutta vapauden hinta on korvaamaton.