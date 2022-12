Viron mepin mukaan EU-parlamentissa on sata Venäjä-mielistä edustajaa

Viron europarlamentaarikon ja entisen ulkoministeri Urmas Paetin mukaan 750-jäsenisessä Euroopan parlamentissa vaikuttaa noin sata Venäjä-mielistä meppiä.

Se on hänen mukaansa isompi haaste kuin yksittäisen europarlamentaarikon korruptio. Tällä hän viittaa EU-parlamentin kreikkalaisen varapuhemiehen Eva Kailin korruptioepäilyyn.

– Mielestäni pohjimmiltaan paljon suurempi ongelma – mistä ei jostain syystä puhuta näin paljoa – on se, että täällä on satakunta jäsentä, jotka ovat olleet suoraan Venäjän vaikutuspiirissä kautta aikojen ja nyt jopa vielä Venäjän hyökkäyksen aikana, Paet sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa.

Hän viittaa EU-parlamentin äänestyksiin, joissa noin sata meppiä vastustaa jatkuvasti Venäjää tuomitsevia päätöslauselmia ja Ukrainan tukemista.

– Mielestäni tämä on kymmeniä ja ellei satoja kertoja vakavampi asia, Paet rinnastaa äänestyskäyttäytymisen ajankohtaiseen korruptioepäilyyn.

Virolaismeppi ihmettelee, miksi sadasta Venäjä-mielisestä mepistä ei nouse vastaavaa kohua.

– Tietenkin on huonoa, jos tällainen (korruptio)tapaus on, ja se nyt todistetaan. Mutta vaikutus Euroopalle ja Euroopan turvallisuuteen on monta kertaa suurempi silloin, kun tässä parlamentissa istuu suuri joukko edustajia, jotka jopa Venäjän hyökkäyksen aikana edustavat täällä tunnottomina Venäjän etuja.