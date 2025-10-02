Viron komentaja: Hävittäjien ampuminen alas olisi ollut virhe

Viron puolustusvoimien komentajan, kenraali Andrus Merilon mukaan Viron ilmatilaan noin kaksi viikkoa sitten tunkeutuneita Venäjän hävittäjiä ei ollut tarpeen ampua alas.

– Ja väitän, että niiden ampuminen alas tässä tapauksessa olisi ollut strateginen virhe, jonka seuraukset olisivat olleet meille huomattavasti huonommat kuin nykyinen diplomaattinen voitto, jonka olemme kuitenkin saaneet tämän tapauksen ratkaisemisessa, Merilo sanoo Viron yleisradio ERR:n haastattelussa.

Merilon mukaan Viron ilmatilaloukkauksessa tiedettiin tarkalleen, millaisilla aseilla Venäjän hävittäjät oli varustettu. Koneissa ei ollut aseita, joilla olisi voinut tuhota virolaisia kohteita. Ilmatilaan tunkeutuneita hävittäjiä ei siis luokiteltu välittömäksi uhaksi ja vaaraksi ihmishengille. Tästä syystä niitä ei Merilon mukaan ammuttu alas.

Virolaiskenraali sanoo, että päätös tappavan voiman käyttämisestä olisi kuulunut Natolle. Viron puolustusvoimain komentajalla tai virolaispoliitikoilla ei olisi sellaista valtuutusta edes ollut.

Merilon mukaan tarvittaessa Nato toimii päättäväisesti. Venäjän toimintaa hän kuvailee typeräksi ja erittäin vaaralliseksi.

– Tällaisella eskalaation mahdollisuudella leikittely, varsinkin tahattoman eskalaation mahdollisuudella leikittely, on täysin vastuuntunnotonta. Omien ihmistemme suojelemiseksi olemme valmiita käyttämään myös tappavaa voimaa.