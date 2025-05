Viron ex-presidentti: Tilanne on pahempi kuin mitä Euroopassa halutaan uskoa

Euroopan turvallisuustilanne on vaikea, mutta ainakin osa maanosasta on hitaasti heräämässä tilanteeseen, arvelee Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves maan yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa.

Nykytilanteessa Eurooppa ei Ilveksen mukaan voi luottaa siihen, että Yhdysvallat tulisi kriisitilanteessa maanosan apuun.

Ilves nostaa esimerkiksi presidentti Donald Trumpin puheet siitä, että Venäjä saa tehdä mitä haluaa maille, jotka eivät täytä Naton vaatimusta käyttää kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta maanpuolustukseen.

Sitäkin huolestuttavampi asia on ollut se, että Trump on pyrkinyt neuvottelemaan Ukrainan kohtalosta Venäjän kanssa ilman Eurooppaa. Samaan aikaan Ukrainaa on myös kiristetty mineraalisopimuksella.

– Yhdysvallat lopetti hiljattain tiedustelutiedon jakamisen Ukrainalle. He sammuttivat Maxarin tiedustelusateliitit. […] Sillä on suora vaikutus sodankäyntiin, Ilves varoittaa.

– Tilanne on aika vaikea. Vaikeampi, kuin Euroopassa halutaan uskoa.

Ilves korostaakin Euroopan toimintakyvyn vahvistamista. Esimerkiksi hän nostaa Euroopan keskuspankin entisen johtajan Mario Draghin listan, jossa esitettiin lukuisia uudistuksia turvallisuuden ja talouskasvun edistämiseksi.

– Uudistukset, joita tarvitaan, ovat Draghin raportissa, Ilves sanoo.

Ex-presidentti ei ole kuitenkaan pelkästään pessimistinen. Hän näkee merkkejä siitä, että Eurooppa olisi hitaasti ryhdistäytymässä.

Esimerkiksi Saksassa tuore liittokansleri Friedrich Merz on viimein panostamassa turvallisuuden Olaf Scholzin ja Angela Merkelin ajan jarruttelun jälkeen.

– Muistutan, että vuosi Krimin miehityksen jälkeen Merkel juhli Nord Stream 2 -sopimusta fanfaarien kera. Eikä unohdeta hidastelua Scholzilta, joka ei halunnut tehdä mitään Ukrainan auttamiseksi, eikä halunnut lähettää sinne Taurus-ohjuksia.

35 vuoden jälkeen ainakin Pohjoismaat, Baltia ja Puola ovat reagoineet tilanteeseen asianmukaisesti. Ilves tosin huomauttaa, että Etelä-Euroopassa työtä on vielä tehtävänä.

– Mutta ainakin osa Eurooppaa ottaa puolustuksen ja turvallisuuden erittäin tosissaan, Ilves tiivistää.