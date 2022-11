Viron ex-presidentti: Näin Ukraina ja Venäjä muuttuvat sodan jälkeen

Viron entinen presidentti Toomas Ilves pohtii Twitterissä, mitä Venäjän hyökkäyssodasta voi seurata sekä ukrainalaisille että venäläisille.

Ilves näkee, että kun ”kauhea kansanmurhan sota” on ohi, tulevat ukrainalaiset ja venäläiset vaatimaan hyvin erilaisia asioita.

Ukrainaiset eivät Ilveksen mukaan tule sietämään minkäänlaista korruptiota sodan jälkeen.

– Ukrainalaiset sotilaat, jotka ovat antaneet kaikkensa puolustaakseen maatansa, eivät tule suvaitsemaan lainkaan siinä vaiheessa vielä jäljellä olevaa korruptiota, Toomas Ilves twiittaa.

Venäläisten tulevaisuutta hän arvioi synkemmin. Ilves uskoo, että venäläiset eivät kotiinpaluun jälkeen aio hyväksyä rangaistuksia sotarikoksistaan.

– Venäläiset, jotka ovat hyökänneet ryöstääkseen, kiduttaakseen ja raiskatakseen, palaavat kotiin haluten tehdä enemmän samaa rankaisematta.

When this horrific, genocidal war is over:

Ukrainian soldiers, having given all to defend their country, will not tolerate any corruption still left by then.

Russians, having invaded to rob, loot, torture and rape, will return home wanting to do more of the same with impunity.

— toomas ilves a.k.a. @[email protected] (@IlvesToomas) November 23, 2022