Virolaistutkija tyrmää Suomen linjan – ”venäläisturismin pysäyttäminen suojaa oikeusvaltiota”

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raikin mukaan oikeusvaltio on Virolle yhtä arvokas kuin se on Suomellekin. Hän ihmettelee Helsingin Sanomien pääkirjoitusta, jonka mukaan viisumilinja perustuu oikeusvaltion kunnioittamiseen. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on katsonut, ettei se voi lopettaa turistiviisumien myöntämistä venäläisille.

– Tässä asiassa on eri tulkintoja siitä, mitä lainsäädäntöä sovelletaan ja miten, Raik sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Hänen mukaansa jokaisen turistin kohdalla on matkustajamäärät huomioonottaen käytännössä mahdotonta arvioida turvallisuusriskiä, joten venäläisturismin pysäyttäminen kokonaan on turvallisuutta suojaava ratkaisu, johon lainsäädäntö tarjoaa kyllä perusteet.

– Viro suojaa oikeusvaltiotaan pysäyttämällä turismin hyökkäyssotaa käyvästä naapurimaasta.

Oikeusvaltion turvaamiseen tarvitaan valtion toimia, jotta kansalaiset voivat olla turvassa valtion mahdolliselta mielivallalta, Raik täsmentää.

– Suojautuminen Venäjän uhalta on yksi olennainen keino turvata oikeusvaltion säilyminen.