Virolaistutkija: Miksi alistumme vihollisen leirissä olevalle kommunistiselle Kiinalle?

Viron turvallisuustieteiden akatemian tutkija Märt Läänemetsän mukaan Viron olisi syytä luopua yhden Kiinan politiikasta. Tällä tarkoitetaan sitä, että maa tunnustaa vain yhden Kiinan eikä solmi diplomaattisia suhteita Taiwaniin.

Kiina ärähti kuluneella viikolla, kun Viron hallitus näytti vihreää valoa sille, että Taiwan perustaa Taipein ei-diplomaattisen edustuston Viroon. Tämän seurauksena Kiinan Tallinnan-suurlähettiläs uhkasi lähteä Virosta. Lisäksi Taiwanin ulkoministeri Joseph Wu vieraili tällä viikolla Tallinnassa ja osallistui Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen tilaisuuteen.

Viron ulkoministeriö on korostanut useaan otteeseen, että Viro jatkaa yhden Kiinan politiikkaa eikä tunnusta Taiwania itsenäisenä maana.

Läänemets kirjoittaa Postimees -lehdessä olevansa eri linjoilla Viron ulkoministeriön kanssa. Hän toteaa, että Taiwan on käytännössä täysin itsenäinen valtio, jonka Kiina yrittää nielaista itseensä. Kiina puhuu ”uudelleenyhdistämisestä”, mutta tämä näkemys ei tutkijan mukaan pidä paikkaansa.

– Taiwan joutui tällaiseen tilanteeseen vuoden 1949 jälkeen, kun sisällissodassa lyödyn Kiinan tasavallan hallitus emigroitui sinne ja on hallinnut saarta tähän päivään asti, tutkija avaa historiaa.

Tästä syystä Taiwan ei ole hänen mukaansa Kiinan kansantasavallasta irtautunut alue tai ”kapinallinen provinssi”, jollaiseksi manner-Kiinassa sitä kutsutaan. Kyse on siitä, että alue vain nimettiin manner-Kiinaan kuuluvaksi toisen maailmansodan voittajavaltioiden sopimuksella.

– Koska Kiinan kommunistinen kansantasavalta ei ole koskaan hallinnut Taiwania, emme oikeudellisesti tai historiallisesti voi puhua mistään ”irtautumisesta” tai ”yhdistymisestä”.

Tutkija vääntää rautalangasta, että kyse on lopulta siitä, että yksi maa pyrkii liittämään toisen maan itseensä.

– Yhden Kiinan politiikan tunnustamalla koko maailma hyväksyy epäsuorasti tällaisen kunnianhimon.

Läänemets toteaa, että Taiwan on yksi harvoista Aasian demokraattisista maista. Tämä nimenomaan epädemokraattista manner-Kiinaa hiertää.

– Vapaa demokraattinen yhteiskunta ja poliittinen järjestelmä sen kyljen alla uhkaa kommunistisen puolueen monopolia enemmän kuin mikään muu.

Tutkija muistuttaa myös manner-Kiinan roolista maailmanpolitiikassa.

– Kiina on asettunut Venäjän tukijaksi Ukrainassa meneillään olevassa sodassa. Kun globaali konflikti demokraattisten ja autoritaaristen blokkien välillä syvenee, niin me – yhdessä Taiwanin kanssa – asemoimme itsemme ensimmäiseen kuuluvaksi, ja meidän etujemme mukaista on vahvistaa kokonaisvaltaisesti siteitämme Taiwaniin ja vähentää siteitä Kiinaan, Läänemets kirjoittaa.

– Onneksi Viro ei ole taloudellisesti riippuvainen Kiinasta, kuten jotkut demokraattiset suurvallat ovat, joten meillä ei ole taloudellisesti mitään menetettävää. Kehittämällä myös taloudellisia suhteita Taiwanin kanssa voitamme varmasti.

Tutkija antaa suosituksen Viron hallitukselle.

– Eikö olisi aika luopua yhden Kiinan politiikan pyhästä lehmästä ja ottaa askeleita uuden reaalipolitiikan ehtojen mukaisesti, jossa demokratiat pitävät yhtä. Lisäksi yhden Kiinan -doktriini ei ole ulkopolitiikan sääntö tai maiden välinen sopimus, vaan kunkin maan poliittinen päätös alistua tai olla alistumatta toisen maan painostukseen. Miksi meidän on edelleen alistuttava vihollistemme leirissä olevan kommunistisen Kiinan painostukseen, hän kysyy.