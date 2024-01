Virolainen kansanedustaja väläyttää itärajan miinoittamista

Viron parlamentin Riigikogun jäsen Leo Kunnas pohtii keinoja Viron rajaturvallisuuden vahvistamiseksi Viron yleisradio ERR:n haastattelussa.

– Ensimmäinen asia, joka meidän pitäisi tehdä, on korvata Ukrainalle luovuttamamme sotatarvike- ja miinavarastot. Esimerkiksi annoimme pois erittäin suuren määrän panssarintorjuntamiinoja. Meidän on vaihdettava ne välittömästi ja hankittava sitten lisää miinoja, räjähteitä ja lisää taisteluvälineitä, Kunnas toteaa.

Kunnaksen mukaan Virossa tulee hyödyntää henkilömiinoja ja panssarimiinoja sekä lisätä sotilaallisten räjähteiden kotimaista tuotantoa.

Kunnas ehdottaa, että Viron tulisi harkita irtautumista Ottawa-sopimuksesta, joka kieltää henkilömiinojen käytön.

Hän mainitsee keskustelun Yhdysvaltain suurlähettilään kanssa, jossa käsiteltiin Yhdysvaltojen kuulumattomuutta sopimukseen. Suurlähettilään mukaan Yhdysvallat ei voi liittyä sopimukseen Korean niemimaalla tarvittavien puolustustarpeiden vuoksi.

– Etelä-Korean joukkojen rinnalla on amerikkalaisia joukkoja, jotka ovat valmiita torjumaan Pohjois-Korean hyökkäystä, puolustuksen syvyys on niin matala, että ilman jalkaväkimiinoja ei ole mahdollista ylläpitää puolustusta. Ja Baltian mailla on tunnetusti vielä vähemmän syvyyttä kuin Etelä-Koreassa, Kunnas toteaa.

Kunnas korostaa suojelurakenteiden rakentamisen tärkeyttä rajalla, mukaan lukien fyysiset esteet, panssarimiinat ja henkilömiinat. Hän katsoo, että tällaiset puolustuskeinot ovat elintärkeitä.

Lisäksi edustaja ehdottaa, että Viron tulisi aloittaa sotilaallisten räjähteiden kotimainen tuotanto.