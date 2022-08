”Viro on valmis taistelemaan yhtenä miehenä Suomen puolesta”

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu piti tänään 17. elokuuta yhteisen tiedustelutilaisuuden ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa Helsingissä.

Haavisto korosti Suomen ja Viron erittäin läheisiä keskinäisiä suhteita, joita on useilla eri aloilla.

Lisäksi Suomen ulkoministeri ilmaisi Reinsalulle kiitokset Viron voimakkaasta tuesta Suomen Nato-jäsenyydelle. Tosin itse puheessa Haavisto sanoi ”Viron tuesta Suomen EU-jäsenyydelle”.

Reinsalu korosti uuden turvallisuusyhteistyötason synnyn merkitystä. Kyse on tavallaan uuden liiton solmimisesta.

– Sanoisin, että nyt on tavallaan myös mahdollisuus Baltian ja Pohjoismaiden, erityisesti Suomen ja Viron välisen, turvallisuusyhteistyön ”Uudelle testamentille”.

Reinsalu ilmeisesti myös viittasi Suomen viime sodissa taistelleiden virolaisvapaaehtoisten eli Suomen-poikien tunnuslauseeseen ”Viron kunnian ja Suomen vapauden puolesta”.

– Me olemme kaikki Virossa valmiina taistelemaan osana tulevaisuutemme liittoa yhtenä miehenä Suomen ja sen vapauden puolesta. Siitä ei ole minkäänlaista epäilystä.

Reinsalu korosti, kuinka tärkeää on moraalin ja turvallisuuden kannalta sulkea Euroopan rajat venäläisiltä. Lisäksi hänen mukaansa kyse on myös tehokkuudesta: hyökkäyksen hintaa hyökkääjävaltiolle tulee korottaa.

Reinsalun mukaan Saksan vastustuksesta huolimatta on mahdollista saada neuvottelukeinoin jonkinlainen sopimus venäläisille myönnettävien viisumien rajoittamisesta.

Hän korosti itse Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin velvoittaneen häntä Kiovassa, että Euroopan tulee tehdä jotain venäläisturismille.

Ylen toimittajan viisumikiellon mielekkyyttä kyseenalaistaviin kysymyksiin Reinsalu vastasi seuraavasti:

– Venäjän yhteiskunta kantaa tietyn moraalisen vastuun. Sitä ei voida kiistää. Tämä moraalinen vastuu tarkoittaa sitä, että Venäjän yhteiskunnan passiivisuus on legitimoinut tämän hallinnon ja sen keskellä Eurooppaa harjoittamat julmuudet.

Lisäksi Reinsalu korosti, että sodan tulisi päättyä Ukrainan voittoon ja Venäjän periksi antamiseen.

Reinsalu keskusteli Haaviston kanssa myös energiayhteistyöstä ”näinä kovina aikoina ennen syksyä ja talvea”. Puhe oli maiden kahdenvälisen LNG-kaasun kapasiteetin lisäämisestä ja vaihtoehtojen lisäämisestä venäläisestä maakaasusta vapautumiseksi.

– Haluan korostaa, että kovina aikoina on hyvä, että vierellä on veljeskansakunta ja veljeskansa. Ja me olemme siitä erittäin ylpeitä Virossa.