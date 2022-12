Viro karkotti Kremlin aktivistin

Viro on peruuttanut Kreml-myönteistä mediaportaalia ylläpitävän Aleksandr Kornilovin oleskeluluvan ja määrännyt hänelle viiden vuoden maahantulokiellon Schengen-maihin. Asiasta kertoo Viron suojelupoliisi Twitterissä.

Suojelupoliisi nimesi jo vuoden 2014 vuosikirjassaan baltija.eu-sivuston ja Baltnewsin kustantaja Kornilovin venäläiseksi vaikuttaja-agentiksi.

Hän on kolmas tänä vuonna Virosta karkoitettu Kreml-mielinen aktivisti. Kornilovia viranomaiset eivät joutuneet toimittamaan rajan yli, koska mies on jo Moskovassa.

– Varsinaista karkotusta ei tapahtunut, koska en ole enää Virossa. Minua ei viety sillalle. Sain sähköpostiin kirjeen, jossa kerrottiin, että tästä ja tuosta päivämäärästä lähtien olen pakkokarkotuksen kohteena, Kornilov kertoo yleisradioyhtiö ERR:lle ja viitannee Narvan rajasiltaan.

– Olen asunut Virossa lähes 60 vuotta, mutta minun on hyväksyttävä tämä.

Serving Russia’s politics of division will have consequences. KAPO and @Politsei revoked the residence permit of Alexander Kornilov, a Kremlin activist, a link in Russia’s influence network. Also banned from Schengen for 5 years. More info on the pic in our 2014 Annual Review pic.twitter.com/z5woaOUk66

— Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) December 7, 2022