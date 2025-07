Viro ei neuvottele suomalaisten vankien lähettämisestä, sanoo oikeusministeri

Suomen oikeusministeri Leena Meri (ps.) kertoi torstaina, että Suomi selvittää mahdollisuuksia lähettää vankeja suorittamaan tuomioitaan Viron vankiloihin. Aikataulusta Meri ei sanonut, mutta asiaa voisi harkita vielä tällä hallituskaudella.

Nyt Viron oikeusministeri Liisa Pakosta on vastannut Meren julki tuomaan tavoitteeseen. Uutissivusto Delfin julkaisemassa haastattelussa muistutetaan, että Ruotsi on jo vuokrannut vankilapaikkoja Virosta.

Liisa Pakosta korosti, että Viron tavoitteena ei todellakaan ole ryhtyä vankiloiden osalta palveluntarjoajaksi.

– Viro ratkaisee parhaillaan tyhjien rakennustensa ja turvallisuushenkilöstön palkkojen ongelmaa, ja on tapana tehdä tämä vain yhden maan kanssa kerrallaan, Pakosta sanoi.

Pakosta vahvisti, että useat muutkin maat ovat osoittaneet kiinnostusta Viron vankilapaikkoihin, mutta hän ei nimeä niitä erikseen. Delfin mukaan vankiloiden käyttöastekartta kuitenkin osoittaa, että Suomen ja Ruotsin lisäksi myös Italia, Ranska, Kroatia, Slovenia, Itävalta, Kreikka, Irlanti ja Ukraina kamppailevat vankiloidensa ylikuormittumisen kanssa.

Oikeusministeri Pakostan mukaan Suomen aloite ei ole juuri nyt erityisen ajankohtainen.

– Suomella on erittäin hyvä ja erittäin aktiivinen oikeusministeri, jonka kanssa olen tavannut useita kertoja ja olemme tosiaan keskustelleet tästä aiheesta. Hän on kysynyt, mikä tilanteemme on, ja olen lyhyesti selittänyt sen hänelle, Pakosta sanoi. Hän lisäsi, ettei Suomen kanssa ole käynnissä aktiivisia neuvotteluja.

Jos Suomi haluaisi vuokrata vankilapaikkoja, sen olisi luultavasti myös muutettava lainsäädäntöään, koska Suomessa julkista valtaa käyttävät virkamiehet vastaavat itse virkatehtäviensä hoitamisesta eivätkä voi delegoida tätä Virolle.

–Ehtonamme on ollut, että olemme isäntiä omassa maassamme ja Viron laki pätee meihin, Pakosta vahvisti.

Esimerkiksi Tanska on vuokrannut vankilapaikkoja Kosovosta, mutta malli on erilainen. Siinä Tanskan lakia sovelletaan Kosovossa. Tällainen malli ei siis sovi Virolle.

– Tämä on itse asiassa vähentänyt kiinnostusta monissa tapauksissa, koska sitä on kritisoitu erittäin jyrkästi myös esimerkiksi Ruotsissa siitä, miten ruotsalainen veronmaksaja maksaa rahaa Virossa luoduista työpaikoista, Pakosta sanoi.

Liisa Pakostan mukaan Ruotsin maine ihmisoikeuksien kärkimaana ja esimerkki tilanvuokrauksesta Virossa on saanut myös Suomen kiinnostumaan mahdollisuudesta.

– Emme tällä hetkellä neuvottele minkään muun maan kanssa vaan odotamme parlamenttien päätöksiä, Pakosta sanoi.