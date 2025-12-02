Viranomaisposti saapuu jatkossa sähköisesti

Joulukuun toisesta päivästä lähtien henkilö saa Suomi.fi-tunnistuksen yhteydessä muistutuksen, jos hänellä on uusi lukematon viesti Suomi.fi-viesteissä.

Muistutus näkyy, kun tunnistautuu valtion, kunnan tai hyvinvointialueen sähköisiin asiointipalveluihin. Muutos auttaa varmistamaan, että tärkeät viranomaisviestit, kuten päätökset, laskut ja ajanvarauskirjeet, tulevat varmasti huomatuiksi.

– Suomi.fi-viestit ilmoittaa jo nyt käyttäjälleen uusista saapuneista viesteistä. Käyttäjä saa ilmoituksen uudesta sähköisestä viestistä siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut Suomi.fi-viesteihin. Myös Suomi.fi-sovellus ilmoittaa uudesta saapuneesta viestistä, jos sovelluksen on ladannut käyttöön, Suomi.fi-viestien palveluomistaja Maria Juka-Lahdenperä Digi- ja väestötietovirastosta toteaa tiedotteessa.

Nyt tunnistautumisen yhteyteen lisättävä ilmoitus tarjoaa vielä yhden tavan huomata lukemattomat viestit, jolloin tärkeät viestit eivät jää huomaamatta.

Viranomaisposti saapuu vuodesta 2026 alkaen ensisijaisesti sähköisesti asiaa koskevan lainsäädännön astuessa voimaan.

Suomi.fi-viestit tulee käyttöön kaikille digitaalisesti asioiville täysi-ikäisille, jotka eivät ole ottaneet palvelua aiemmin käyttöönsä. Suomi.fi-viestit tulee käyttöön, kun henkilö tunnistautuu ensimmäisen kerran vuonna 2026 lain voimaantulon jälkeen jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun.

Tunnistautumisen yhteydessä henkilölle kerrotaan Suomi.fi-viestien käyttöön tulosta ja pyydetään antamaan sähköpostiosoite, johon ilmoituksia uusista Suomi.fi-viesteihin saapuneista viesteistä lähetetään. Muutoksen jälkeen viranomaispostia vastaanottaa ensisijaisesti digitaalisesti yli neljä miljoonaa henkilöä.

Muutos ei koske henkilöitä, jotka eivät käytä julkisen hallinnon sähköisiä asiointipalveluja, alaikäisiä tai niitä, jotka ovat edunvalvonnassa tai joilla on voimassa oleva edunvalvontavaltuutus. He saavat viranomaisten lähettämän postin jatkossakin paperipostina.

Käyttäjä voi muutoksen jälkeen siirtyä halutessaan takaisin paperipostin vastaanottajaksi. Paluun paperipostiin voi tehdä Suomi.fi-viestien asetuksissa tai ottamalla yhteyttä Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalveluun.

– Paluun paperipostin vastaanottajaksi voi kuitenkin tehdä vasta Suomi.fi-viestien käyttöönoton jälkeen vuonna 2026, kun laki on astunut voimaan ja sähköinen postilaatikko on luotu, ei ennakkoon. Valinta pysyy voimassa puoli vuotta kerrallaan. Jos kuuden kuukauden jälkeen tunnistautuu uudelleen viranomaisten asiointipalveluihin, Suomi.fi-viestit tulee uudelleen käyttöön, Juka-Lahdenperä sanoo.

Digi- ja väestötietoviraston ohjeita Suomi.fi-viestien käyttöön:

