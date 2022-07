Viranomaiselta muistutus: Jalankulku ja pyöräily maantietunneleissa ehdottomasti kielletty

Kesä ja aurinkoiset kelit ovat herättäneet osassa nuorisoa kiinnostuksen maantietunneleita ja niiden kameroita kohtaan, Fintraffic kertoo tiedotteessa.

Koska jalankulkijat ja pyöräilijät ovat moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden maantietunneleissa ehdottomasti kielletty, muistuttaa Fintrafficin tieliikennekeskus ja poliisi tunneliliikenteen etiketistä: Pidetään tietyt turvallisuuskriittiset maantietunnelit vain moottorikäyttöisten ajoneuvojen käytössä.

Tunnelit ovat tieverkoilla kaikkein turvallisuuskriittisin osuus, jossa pienikin häiriötilanne voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Tunneliliikenne onkin Fintrafficin tieliikennekeskuksen ympärivuorokautisessa erityisseurannassa ja tieliikennekeskus turvaa autoilijoiden matkaa tunneleiden läpi aina Helsingistä Rovaniemelle saakka.

– Saamme keskukseen heti tiedon, kun tunneleissa tapahtuu jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Näin kesäisin hälytyksiä aiheuttavat esimerkiksi tunneliin eksyneet jalankulkijat, pyöräilijät ja potkulautailijat. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kevyt liikenne ja maantietunnelit eivät kuulu yhteen. Pahimmillaan asiaton oleskelu tunnelissa aiheuttaa hyvin vakavia vaaratilanteita. Tätä kannattaa painottaa vanhempana myös omalle jälkikasvulle, muistuttaa Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta liikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki tiedotteessa.

Myös poliisi alleviivaa liikennesääntöjen omaksumista tunnelialueella ja kertaa keskeiset tunnelialueen liikennesäännöt.

– Moottori- tai moottoriliikennetiellä sijaitsevissa tunneleissa liikkuminen muilla kuin sallituilla ajoneuvoilla on kielletty. Joillakin tieosuuksilla myös jonkin erillisen tienkäyttäjäryhmän liikkuminen tunneleissa on voitu kieltää liikennemerkillä, summaa poliisitarkastaja Heikki Kallio.

Jos tunneliin päätyy jollain muulla kuin sallitulla ajoneuvolla, aiheutuu tästä seuraamuksia poliisin toimesta.

– Seuraamuksena on lähtökohtaisesti liikennevirhemaksu liikennerikkomuksesta. Liikennevirhemaksun ja sakon määräämisen perusteena olisi joko jalankulku ja pyöräily moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä olevassa tunnelissa. Perusteena voi myös olla liikkuminen tunnelissa, jossa jalankulku ja pyöräily on erikseen kielletty liikennemerkillä. Jalankulkijalle ja pyöräilijälle voidaan määrätä liikennevirhemaksun sijaan sakko liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, jos teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, muistuttaa Kallio.

Fintraffic huolehtii tunneleiden turvallisesta ja sujuvasta liikenteestä vuorokauden ympäri. Tämän mahdollistamiseksi tunneleissa on paljon turvalaitteita, kuten sammuttimia, kuulutusjärjestelmiä ja liikennekameroita.

– Tunneleissa työmme koostuu tunneleiden liikenteen seuraamisesta sekä järjestelmän hälytyksiin reagoimisesta. Esimerkiksi liikennekamerat ovat osa ohjausjärjestelmää, jolla varmistetaan ennen kaikkea turvallinen ja sujuva liikkuminen tunneleissa. Kamerat lähettävät tilannekuvaa tieliikennekeskukseemme, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin. Tunneleissa turvalaitteilla on siis merkittävä tehtävä liikenneturvallisuuden kannalta ja siksi niiden toimintaa ei saa häiritä, summaa Tarkki.