Vinkit vanhempainvapaiden käyttöön: näin hyödynnät uudistuksen

Perhevapaauudistuksen jälkeen syntyneiden lasten isät käyttivät lähes kaksinkertaisen osuuden vanhempainrahapäivistä verrattuna ennen uudistusta syntyneiden lasten isiin. Valtaosa isistä käyttää vapaita muutenkin kuin yhdessä äidin kanssa. Vain harva vanhempi käyttää osa-aikaista vanhempainvapaata tai jakaa vapaan useisiin lyhyisiin jaksoihin.

Loppuvuodesta 2022 syntyneiden lasten isät käyttivät kaikista vanhempainrahapäivistä runsaat 20 prosenttia. Ennen uudistusta syntyneiden lasten isät käyttivät noin 12 prosenttia päivistä.

Isien vanhempainvapaiden käyttö oli kasvanut myös perhevapaauudistusta edeltävinä vuosina, mutta hitaammin. Perhevapaauudistus lisäsi isien vanhempainvapaiden käyttöä.

– Perhevapaauudistus näyttää onnistuneen siinä, että selvästi useampi isä tarttuu mahdollisuuteen käyttää vanhempainvapaata. Uudistus kertaheitolla melkein kaksinkertaisti isien osuuden vanhempainrahapäivistä, toteaa Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen.

Perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaat jaettiin tasan

Elokuussa 2022 voimaan tulleessa perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaat jaettiin lähtökohtaisesti puoliksi vanhempien kesken. Omasta 160 päivän vanhempainrahakiintiöstään voi luovuttaa toiselle vanhemmalle enintään 63 päivää. Samalla vapaiden käyttö tehtiin joustavammaksi.

Valtaosassa perheistä lapsen isä tai toinen vanhempi on kuitenkin luovuttanut äidille kaikki luovutettavissa olevat päivät. Tasan puoliksi vanhempainrahapäivät jakoi vain neljä prosenttia vanhemmista.

– Vaikka perhevapaauudistus lisäsi isien vapaiden käyttöä merkittävästi, jakaa valtaosa perheistä vapaat kuitenkin perinteiseen tapaan. Tasa-arvoiseen vanhempainvapaiden jakamiseen on siis vielä matkaa, arvioi erikoistutkija Miia Saarikallio-Torp Kelan tiedotteessa.

Loppuvuodesta 2022 syntyneet lapset ja heidän vanhempansa ovat ensimmäinen ikäluokka, jonka kohdalla vanhempainvapaiden käyttöä perhevapaauudistuksen jälkeen on voitu seurata täysimääräisesti eli siihen saakka, kunnes lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.

Isien itsenäinen hoivavastuu lisääntyi

Perhevapaauudistus lisäsi käytännössä merkittävästi isälle tai lapsen toiselle vanhemmalle korvamerkityn jakson pituutta. Uudistuksen tavoitteena oli lisätä isän itsenäistä hoivavastuuta lapsesta.

Runsas 70 prosenttia isistä käytti vanhempainvapaata enemmän kuin sen enintään 18 päivän jakson, jonka voi pitää yhtä aikaa äidin kanssa. Ennen uudistusta vuonna 2021 vastaava osuus jäi alle 60 prosenttiin.

– Tämä muutos on merkittävä. Uudistuksen yksi keskeinen tavoite on kannustaa isiä ottamaan itsenäistä vastuuta lapsen hoivasta ja tässä on nyt otettu aimo harppaus eteenpäin, toteaa Saarikallio-Torp.

Joustomahdollisuuksia käytetään vähän

Vanhempainvapaata voi käyttää osa-aikaisesti niin että lyhempään työpäivään yhdistetään osa-aikainen vapaa. Kolme prosenttia vanhemmista käytti vanhempainvapaata osa-aikaisesti. Tavanomaisinta oli käyttää osa vapaasta kokoaikaisesti ja osa osa-aikaisesti.

Vapaita useissa jaksoissa tai yksittäisinä päivinä käyttäneitä oli hieman enemmän, äideistä neljä prosenttia ja isistä noin kymmenen prosenttia oli jakanut vapaansa useampaan kuin neljään jaksoon.

Vaikka vanhempainpäivärahaa voi nostaa vaikka yksittäisinä päivinä, työlainsäädäntö rajaa vapaiden jakamisen enintään neljään jaksoon, jotka ovat vähintään 12 päivää pitkiä, jollei työnantajan kanssa sovita muusta.

– Joustomahdollisuudet auttavat sovittamaan vanhempainvapaat perheen tarpeiden ja työtilanteiden mukaan ja antavat vanhemmille paremmat mahdollisuudet myös vuorotella keskenään vapaiden pitämisessä. Joustomahdollisuuksien käyttö todennäköisesti lisääntyy, kun ne tulevat tutummiksi, arvioi Anneli Miettinen.