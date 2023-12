Villien taksien toimintaan ehdotetaan uutta sääntelyä

Kansanedustaja ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma kertoo jättäneensä Helsingin kaupunginvaltuustossa aloitteen villien taksien toiminnan sääntelemiseksi.

– Mediassa on kerrottu lukuisista lieveilmiöistä, jotka liittyvät niin sanottujen villien taksien toimintaan Helsingissä. Lieveilmiöistä yksi vakavimmista on taksitolppien omiminen ja reviirimäinen jakaminen, jota osa villien taksien kuskeista harjoittaa. Kaupungin on korkea aika puuttua tähän toimintaan, Heinäluoma sanoo tiedotteessaan.

Heinäluoma toteaa villien taksien toiminnan uhkaavan muiden taksikuskien liiketoimintaa sekä työturvallisuutta.

Heinäluoma katsoo, että tilanteeseen voisi puuttua Helsingin kaupungin sääntelyllä.

– Aiemmin Helsingin kaupunki on onnistunut ottamaan käyttöön uusia sääntöjä sähköpotkulautojen määrän ja käytön sääntelyssä. Uudet säännöt ovat hillinneet sähköpotkulautojen käytöstä aiheutuvia häiriöitä. Sääntely voisi olla lääke myös villien taksien toimintaan.

Eveliina Heinäluoma esittää aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta lisätä keskeisille alueille lisäkilpi, joka edellyttää takseilta erillistä lupaa tolpalla toimimiseen.