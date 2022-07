Viinit halutaan kauppoihin – ”kokoomus avaisi tämän lain”

Suomalaisista 59 prosenttia haluaisi viinit ruokakauppoihin, ilmenee Päivittäistavarakaupan ja Taloustutkimuksen teettämästä tutkimuksesta.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok.) mukaan kansa näyttää olevan samoilla linjoilla kokoomuksen kanssa. Puolue ajaa viinejä kauppoihin tavoiteohjelmassaan.

– Selvää on, että kokoomus tulee avaamaan tämän lain, jos valtaan pääsee. Selkeä enemmistö suomalaisista on tämän kannalla ja hyvä niin, Wallinheimo tviittaa.

Kokoomus on lisäksi kertonut tavoitteekseen helpottaa alkoholijuomien ravintolaulosmyyntiä. Puolue haluaa myös selkeyttää alkoholin etämyyntiin liittyvää sääntelyä.

Wallinheimon mukaan alkoholiin liittyvää sääntelyä on purettava lisää.

– Lisäksi seuraavatkin askeleet on jo hahmoteltava valmiiksi. Näin olemme onneksi jo ryhmänä tehneet, hän viittaa kokoomuksen tavoitteisiin.

— Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) July 13, 2022