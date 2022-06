”Viimeinen kummisetä” Matteo Messina Denaro on yhä paossa

Sisilian mafian Cosa Nostran ”viimeistä kummisetää” Matteo Messina Denaroa pidetään yhtenä Euroopan vaarallisimmista rikollisena. Tänään, 3. kesäkuuta 2022, hän on ollut 29 vuotta kateissa. Hänestä ei ole otettu tuoreita valokuvia sitten 1980-luvun eikä sormenjälkiä.

Matteo Messina Denaroa on syntynyt vuonna 1962. Hänen isänsä oli Castelvetranon mafiaperheen päällikkö Francesco ”don Ciccio” Messina Denaro. Hänen veljensä Salvatore ja sisarensa Patrizia päätyivät vankilaan mafian vastaisessa operaatiossa joulukuussa 2013. Vuosien saatossa veljenpojat ja serkut, suuri joukko päällikön siipimiehiä ja pomon kannattajia on päätyivät vankilaan.

Matteo Messina Denaro kuuluu entisten päälliköiden päällikköjen Salvatore ”Totò” Riinan ja Bernardo ”don Binnu” Provenzanon mafiasukupolveen. Häntä pidetään myös Trapanin provinssin mafiajohtajana ja kiistattomana edustajana Cosa Nostran toimintaa ohjaneessa komissiossa.

Matteo Messina Denaro loi mafian, joka soluttautui Trapanin talouteen, yrityksiin ja pankkeihin tehdäkseen siitä ns. yrittäjämafian. Tämän vahvistavat miljardien eurojen takavarikot, joissa kaikissa on on ollut hänen sormensa pelissä.

Trapanin mafia on nyt yritysten sisällä, se on itse yritys, johon valittiin poliitikkoja, nykyään se valitsee mafiosoja, joista on määrä tulla poliitikkoja, ja sitä edustavat yrittäjätaidot omaavat mafiosot ja yritysjohtajat, kirjoittaa Giornale di Sicilia.

Entinen päälliköiden päällikkö Totò Riina syytti vankilassa salaa äänitetyissä kesusteluissa Messina Denaroa Cosa Nostran hylkäämisestä ja omien intressiensä ajamisesta.

Giuseppe Tilotta, jonka epäillään kuuluneen Trapanin mafiaan, ilmaisi asian elokuussa 2015.

– Mitä v….a hän tekee? Tarkoitan, he (poliisit) pidättävät veljesi, sisaresi, lankosi etkä tee mitään? Mikä sekasotku! Olen sitä mieltä, että jonain päivänä, ellei hän ole jo tehnyt niin, hän jää eläkkeelle … ja muut menevät tekemään asioita hänen nimissään, kun hän ei enää ole täällä.

Matteo Messina Denaro on itse kehunut, että hän yksin oli täyttänyt kokonaisen hautausmaan murhillaan – mukaan lukien vuoden 1993 Cosa Nostran järjestämät pommi-iskut Roomassa, Milanossa ja Firenzessä.

Yhdysvaltain huumevirasto DEA ja liittovaltion poliisi FBI pitävät mafiapomoa yhtenä maailman suurimmista huumekauppiasta. Italiassa hän on sisäministeriön etsityimpien rikollisten listan numero yksi.

Cosa Nostrassa Matteo Messina Denaroa kunnioitetaan edelleen lähes jumalana. Eräässä poliisin mafian vastaisessa operaatiossa yksi pidätetyistä oli kertonut salakuunnelussa puhelinkeskustelussa, että hän oli valmis jättämään vaimonsa ja lapsensa kunnioittaakseen ja auttaakseen piileskelevää mafiapomoa.

Castelvetranon haamun metsästys – joksi Messina Denaroa myös kutsutaan – on ollut käynnissä nyt 29 vuotta. Jotkut suojelevat häntä edelleen, eikä valtion painostus ole toistaiseksi murtanut vaikenemisen muuria.