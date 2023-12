Viikoittainen kuolleiden määrä nousemassa ennätykseen

Kuluvan vuoden viikkojen 45–47 aikana kuolleiden määrä on ollut huomattavan korkea jo yhden viikon odotusajan jälkeen, kertoo Tilastokeskus. Luku tarkentuu tulevina viikkoina vielä ylöspäin tietojen täydentyessä, kun lisää tietoja tallennetaan väestötietojärjestelmään.

Viikon 47 kuolleiden määrä yhden viikon odotusajalla on koko pandemia-ajan korkein eli 1 225 kuollutta.

– Jo nyt voidaan arvioida, että kuolleiden määrä viikolla 47 tulee varmasti nousemaan uuteen ennätykseen, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapo tiedotteessa.

Viikoittain kuolleiden määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana ylittänyt 1 400 kuolleen rajan neljä kertaa. Nämä viikot ovat olleet viikko 3/2022 ja viikot 50-52/2022. Viikon 45/2023 kuolleiden määrä on jo 1 411 ja tämä luku tulee siis Rapon mukaan tarkentumaan vielä ylöspäin.

Tilastokeskus on tuottanut 24.4.2020 lähtien kokeellista tilastoa viikoittain kuolleiden määrästä Eurostatin pyynnöstä. Kuitenkin kesäkuusta 2022 alkaen luvut on julkaistu kerran kuukaudessa. Julkistamme nyt viikkokuolleet toistaiseksi jälleen viikoittain poikkeusjärjestelyin kansallisesti, koska kuolleiden määrässä on havaittu voimakas nousu.

Julkistamisviikolla esitetään viikoittain kuolleiden määrät ulottuen kaksi viikkoa ennen julkistamista olleeseen viikkoon. Käytäntö johtuu siitä, että kuolintiedon tallentaminen väestötietojärjestelmään on hidas prosessi. Viimeisten julkistettujen viikkojen luvut tarkentuvat seuraavissa julkistuksissa tietojen täydentyessä.