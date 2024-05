Vihreiden Maria Ohisalo: Ennemmin EU:n kokonaisetu kuin Suomen etu

Iltalehden eurovaalikoneessa on Euroopan parlamentin vaalien suomalaisehdokkailta pyydetty kantaa väittämään ”Valitsen ennemmin Suomen edun kuin EU:n kokonaisedun, jos ne ovat vastakkain”.

Entinen vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoittaa vastauksissaan olevansa tästä ”Täysin eri mieltä”.

– Pienen maan, Suomen, etu on vahva Euroopan unioni, joka seisoo yhtenäisenä muun muassa ilmastokriisin, luontokadon ja Venäjän uhan edessä, Maria Ohisalo perustelee vaalikoneelle.

– Siksi on tärkeää, että valituksi tulleet europarlamentaarikot toimivat parlamentin työssä johdonmukaisesti niiden arvojen puolesta, joiden puolesta ovat kampanjoineetkin.

Kaikista eurovaaliehdokkaista vain kolme, mukaan lukien Maria Ohisalo, on vastannut olevansa ”Täysin eri mieltä”. Vastauksekseen ”Eri mieltä” ovat antaneet muun muassa vihreiden Atte Harjanne, Rosa Meriläinen, Krista Mikkonen ja Inka Hopsu sekä SDP:n Kimmo Kiljunen.

Helsingin Sanomain vaalikoneessa on hieman samanlainen väittämä ”Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle”. Tähän Maria Ohisalo on vastannut olevansa ”Jokseenkin eri mieltä”.

– Suomella on vauraana maana myös velvollisuus tukea vähemmän kehittyviä maita. Sisäänpäin käpertyminen ei ole suomalaisten etu, Maria Ohisalo perustelee.

Myös Ylen vaalikoneessa Maria Ohisalo toteaa olevansa ”Täysin eri mieltä” väittämästä ”Suomen edun ajaminen on europarlamenttiin valittavien tärkein tehtävä”.