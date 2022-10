Vihreä eduskuntaryhmä käsittelee Pirkka-Pekka Peteliuksen toimintaa

Tällä viikolla paljastui, ettei vihreiden kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius ole ilmoittanut eduskunnalle asianmukaisesti ja ajoissa rahapeliyhtiö Pafilta saamiaan tekijänoikeustuloja.

– Näin merkittävien tulojen osalta on erityisen tärkeää, että raportointi on moitteetonta. Nyt näin ei ole ollut. Käsittelemme asiaa perusteellisesti heti ensimmäisessä ryhmäkokouksessa sen jälkeen, kun Petelius on palannut sairaslomaltaan. Samalla päätetään mahdollisista jatkotoimista, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoo tiedotteessa.

Iltalehti kertoi aiemmin, että Petelius on saanut rahapeliyhtiö Pafilta kahdessa vuodessa noin 120 000 euroa lisenssisopimuksen takia. Pafilta saamistaan rahoista kansanedustaja kertoi sidonnaisuusilmoituksessaan ensimmäisen kerran 22. kesäkuuta 2022.

Tätä ennen vihreiden kansanedustaja oli IL:n mukaan osallistunut eduskunnan sivistysvaliokunnassa rahapelaamista säätelevän arpajaislain uudistamiseen, mutta hän ei Iltalehden mukaan ollut jäävännyt itseään tai kertonut valiokunnalle rahakkaasta lisenssisopimuksestaan Pafin kanssa.

– En itse muista, että tällaista asiaa olisi käsitelty, ja olisi toki ollut hyvä, että olisi käsitelty. Avoimuus on tällaisissa asioissa tärkeää, sanoo sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) IL:lle.