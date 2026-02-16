Viestipalvelu X:ssä laaja häiriö

Viestialusta X:ssä on laaja häiriö. Downdetector-palvelu näyttää kello 15 jälkeen alkaneen piikin käyttäjien ilmoittamissa ongelmissa myös Suomessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

TechRadar-sivusto on kertonut hetki sitten, että X on kaatunut monelta käyttäjiltä ja sadat raportoivat, että viestipalvelu ei lataudu tai herjaa virhettä. Yhdysvalloista on raportoitu yli 11000 ongelmatilannetta ja Britanniasta yli 3300.

Mainos - sisältö jatkuu alla

X ei ole kommentoinut tilannetta.