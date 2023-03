Videot näyttävät: Näin ohjus läpäisee valtavan määrän panssaria

Panssarisodankäynnin asiantuntija, majuri Mika Mäenpää on nostanut esiin sotilasasiantuntija Thomas Theinerin Twitter-ketjun jalkaväen käyttämistä panssarintorjunta-aseista.

Länsimaiden ja Ukrainan asevoimien käytössä on muun muassa Javelin-, Spike MR/LR-, Akeron-, Milan- ja Stugna-panssarintorjunta-aseita. Niiden teho pohjautuu HEAT-ontelopanokseen (High-explosive anti-tank), joka lisää räjähdyksen tehoa ohjaamalla sen tiettyyn suuntaan.

Ruotsalais-brittiläinen NLAW ja amerikkalainen TOW-2B lentävät kohteensa päälle ja ohjaavat EFP-taistelukärjen (Explosively formed penetrator) räjähdystehon alaspäin kohti panssariajoneuvojen kevyempää yläpanssaria.

– Helppo tapa kuvailla HEAT-taistelukärkeä: kuvittele jäätelötötterö, mutta vohveliosa onkin tehty kuparista. Työnnä tötterö terävä pää edellä räjähdepakkaukseen, kunnes se on kokonaan räjähteen sisällä. Onnittelut, olet juuri tehnyt HEAT-taistelukärjen, Thomas Theiner kirjoittaa.

Osuessaan kohteeseen onteloammuksen sytytin käynnistää räjähdyksen, joka ohjautuu intensiivisessä paineaallossa eteenpäin hypersonista vauhtia.

– Metallisuihkun nopeus on 7 000–10 000 metriä sekunnissa. Mikä tahansa vastaan tuleva metallipanssari vääntyy suuren törmäyspaineen voimasta, Theiner sanoo.

Vaikutusta havainnollistetaan videolla, jossa Spike SR -taistelukärki läpäisee 500 millimetrin panssarilevyn ja tämän jälkeen kokonaisen henkilöauton.

Läpäisystä syntyvät sirpaleet surmaavat tai haavoittavat panssariajoneuvon miehistön ja usein räjäyttävät kyydissä olleet ammukset. Tähän menetelmään perustuvien asejärjestelmien teho on käynyt ilmeiseksi Ukrainan sodassa, jossa jalkaväkiryhmät ovat tuhonneet tuhansia Venäjän panssariajoneuvoja ja panssarivaunuja.

Ensimmäiset HEAT-ammukset pystyivät läpäisemään panssaria noin kaksinkertaisen määrän verrattuna ammuksen läpimittaan. Tekniikka on kehittynyt, sillä modernien Nato-onteloammusten osalta suhdeluku on noin kymmenen.

Esimerkiksi amerikkalaisen Javelin-panssarintorjuntaohjuksen taistelukärjen läpimitta on noin 120 millimetriä. Sen on arvioitu läpäisevän ainakin 1 200 millimetriä panssaria. EFP-ammus muodostaa ääntä nopeammin lentävän metallikappaleen, joka iskeytyy panssarin läpi 2 000–3 000 metriä sekunnissa. Niiden läpäisyteho pysyy vahvana HEAT:ia pidemmän matkan.

Thomas Theiner arvioi länsimaisten asejärjestelmien aiheuttavan kevään aikana päänsärkyä Ukrainassa taisteleville venäläisjoukoille.

– Jokaisessa Ukrainalle toimitettavassa Bradley-rynnäkköpanssarivaunussa on kaksi TOW-laukaisinta. Ja niiden kantama on Venäjän panssarivaunuja suurempi. Jäljellä olevilla venäläistankeilla ei ole juurikaan selviytymismahdollisuuksia, Theiner sanoo.

For a short distance the metal jet reaches speeds of 7,000-10,000 m/s (7,700-11,000 yd/s).

Any metal armor the jet meets is plastically deformed due to intense pressure caused by the impact.

In this video a Spike SR HEAT warhead pierces 500 mm of steel armor & then a car.

6/n pic.twitter.com/JqcnBBabmj

— Thomas C. Theiner (@noclador) March 16, 2023