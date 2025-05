Video näyttää jättimäisen purjekoululaivan törmäyksen Brooklynin siltaan

Yhdysvalloissa kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin 22 loukkaantunut, kun Meksikon laivaston Cuauhtémoc-purjekoululaiva on törmännyt Brooklynin siltaan New Yorkissa, kertoo CNN.

Onnettomuus sattui lauantaina noin kello 20.30 paikallista aikaa eli sunnuntaina kello 3.30 Suomen aikaa. Aluksella oli onnettomuushetkellä 277 ihmistä.

OSINTtechnical- tilillä X-Viestipalvelussa julkaistusta videosta näkee rajun törmäystilanteen. Laivan mastot katkeavat törmäyksen yhteydessä. Alustavien tarkastusten mukaan silta ei ole kuitenkaan vaurioitunut törmäyksestä.

New Yorkin kaupungin pormestari Eric Adamsin mukaan silta oli poissa käytöstä noin 40 minuuttia, mutta se on sittemmin otettu takaisin käyttöön.

– Olemme kiitollisia ripeästä toiminnasta, jotta vieläkin suurempi onnettomuus pystyttiin estämään. Rukoilemme onnettomuudessa osallisina olleiden ja heidän perheidensä puolesta, hän sanoo X-Viestipalvelussa.

Viranomaisten mukaan onnettomuuden syyn epäillään olevan mekaaninen, mutta onnettomuustutkinta jatkuu edelleen.

Cuauhtémoc-alus on vieraillut myös Helsingissä vuonna 2013 The Tall Ships Races -tapahtuman aikana, jolloin se sai osakseen paljon ihailua.

Appears that the Mexican Navy sailing vessel ARA Cuauhtémoc just demasted itself on the Brooklyn Bridge in New York City.

pic.twitter.com/fncYDnHtuz

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 18, 2025