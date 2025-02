Vertailu paljastaa mittavat erot kuntosalien hinnoissa

Kuntosalien jäsenyyksien hinnoissa on merkittäviä eroja. Eroja ilmenee sekä kuntosaliketjujen että paikkakuntien välillä. Asia ilmenee vertailupalvelu Zmartan selvityksestä.

Vertailussa tutkittiin kuntosalikorttien hintoja pääkaupunkiseudulla sekä Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Keskimäärin edullisimmat kuukausimaksulliset kuntosalikortit löytyvät Oulusta (40,56 euroa). Kuntosaliharjoittelu on kalleinta Helsingissä (52,93 euroa) ja toiseksi kalleinta Espoossa (51,98 euroa). Pääkaupunkiseudun ulkopuolella keskimäärin kalleimmat kuntosalikortit löytyvät Turusta (47,84 euroa).

Kaikista edullisin kuukausikortti on Oulun Sportellossa (22,00 euroa). Kallein kuntosalikortti taas on Elixian kuukausijäsenyys Helsingissä (78,90 euroa).

Naisille tarkoitettuja kuntosaleja on vertailussa mukana kolme. Mielenkiintoista on, että naisten saleja suosivat eivät juurikaan hyödy kaupunkikohtaisista eroista. Vertailun naisten kuntosaleja ovat Bööna Helsingissä (49,00 euroa), Nicegym Espoossa (59,00 euroa) ja Liikuntakeskus Olo (49,00 euroa) Oulussa.

Ketjujen hinnoitteluissa on eroja

Vertailun tulokset osoittavat, että kuntosaliketjujen hinnoittelussa löytyy suuria eroja kaupunkien ja toimipisteiden välillä. Edullisin kuntosaliketjun kuukausijäsenyys kaupungista riippumatta on Fitness 24/7 (28,90 euroa), joka löytyy jokaisesta vertailukohdekaupungista. Toiseksi edullisin vain euron hintaerolla on Puls & Träning (29,90 euroa), joka löytyy Helsingistä, Vantaalta ja Tampereelta.

Kuntosaliketjuista huomattavasti kallein on Elixia (69,90–78,90 euroa toimipaikan mukaan). Pelkästään kuntosaliharjoittelijana Elixialla joutuu maksamaan myös ryhmäliikunnasta, eikä Basic-hinnalla pääse harjoittelemaan muille ketjun kuntosaleille. Esimerkiksi Fitness 24/7:llä hinta on huomattavasti maltillisempi, vaikka palvelun hintaan kuuluvat ryhmäliikunta sekä kaikki ketjun salit ympäri Suomen.

– Liikunta on investointi omaan terveyteen, mutta kannattaa vertailla kustannuksia, ettei maksa turhasta. Selvitä itsellesi sopivin kuntoilumuoto ja -paikka, ja säästä edullisemmasta kuntosalikortista ylijääneet rahat esimerkiksi johonkin muuhun hyvinvointiasi edistävään asiaan, Zmartan kaupallinen johtaja Jaakko Kivikuja sanoo tiedotteessa.

Vertailu suoritettiin 15. tammikuuta 2025, ja vertailun kuntosalit sekä kuntosaliketjut on valittu satunnaisesti. Tutkimus on toteutettu alimmalla mahdollisella kuukausimaksulla, jolla pääsee harjoittelemaan koko päivän tai kellon ympäri tietyllä kuntosalilla. Joillakin saleilla ryhmäliikuntaa ei ole voinut valita pois jäsenyydestä, ja nämä ovat merkitty taulukkoon tähdellä. Hintavertailussa ei ole huomioitu mahdollisia aloitusmaksuja, alennusryhmiä tai -kampanjoita tai valittu tiettyä sopimustyyppiä. Kuntosaliketjuista vertailuun on valittu hintavaihtelujen vuoksi yksittäinen toimipiste kaupunkien keskusta-alueelta.