Verottajalta todella poikkeava päivitys nuorille

Verottaja kertoo, että verottajalta puuttuu 29 000 nuoren tilitiedot veronpalautuksia varten. Näistä 16 000 on tällä vuosituhannella syntyneitä eli joukossa on myös monia ensikertalaisia. ”Ysärillä” eli 1990-luvulla syntyneitäkin on 9000.

Tämän verottaja on päättänyt ilmaista Facebook-viestissään kohderyhmälleen sopivasti.

– Pitsireunuksilla koristettuja pyöräilyshortseja, napapaitoja ja oversize-hawaijipaitoja roikkuu lähdes jokaisen sohvan ja tuolin selkänojalla, mitä asunnosta löytyy. Yrität nuuskutella, mikä vaatekappale tuoksuu vielä vienosti enemmän parfyymilta kuin haisee hieltä. Täysikäisten nollarilapsien kesä’22: pitäisi olla Ilosaarirockissa, pitäisi olla Seinäjoen Solar Soundeilla, pitäisi olla Tammerfesteillä, pitäisi olla kaverin kaverin isoveljen serkun mökkibileissä, pitäisi olla rannalla, pitäisi olla toisella rannalla samaan aikaan, pitäisi olla hengailemassa puistossa kahvilaketjun kausikorttijuoma kädessä, pitäisi olla samalla kesätöissä, pitäisi olla Snäpissä, pitäisi olla TikTokissa. Pitäisi hengailla jokainen käytössä oleva hetki jossakin, missä KAIKKI ovat ja tapahtuu. Koronarajoitusten jälkeen nuoruutta on elettävä samaan tyyliin kuin maljoja nostettaisiin kaksin käsin.

Pitkää pohjustusta seuraava ohjeistus koskien täysi-ikäisyyttä.

– Fomo (fear of missing out) ei näytä näillä jo täysi-ikäisillä kuitenkaan koskevan esimerkiksi pyykinpesua tai tilinumeron ilmoittamista OmaVerossa. Yksi täysi-ikäisyyden merkki kun on, että et voi vanhempana enää hoitaa tilinumeron ilmoittamista veronpalautuksia varten nuoren aikuisesi puolesta. Mutta rakas huoltaja tai nuoren aikuisen verotukihenkilö: apuasi tarvitaan jälleen! kirjoittaa Verottaja lisäten sydänsymbolin perään.

Tämän yhteydessä Verottaja on julkaissut kuvasarjan nimeltä ”Nollarilasten Fomo”, jossa kesää juhlivilta nuorilta kaikkoavat veronpalautussetelit.