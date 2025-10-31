Verotarkastajat varoittavat harmaan talouden kasvusta

Verovälttely ja muu harmaan talouden toiminta on kasvussa, kertoo Suomen Verotarkastajat SVT tiedotteessaan.

Tarkastajat varoittavat, että harmaa talous ja talousrikollisuus aiheuttavat Suomelle vuosittain merkittävät verojen ja muiden maksujen menetykset ja rikosvahingot. Lisäksi harmaa talous heikentää laillisesti ja eettisesti toimivien yritysten ja niiden työntekijöiden asemaa asettamalla ne epäreiluun kilpailutilanteeseen.

– Harmaan talouden toiminta on kasvussa ja sen ilmenemismuodot ovat yhä haastavampia. Tarvitsemme lisää käsipareja valvontaan ja verotarkastuksiin. Tämä olisi valtiolle kannattava investointi lisääntyvien verotulojen muodossa, sanoo Suomen Verotarkastajat SVT:n puheenjohtaja Riitta Lautamäki.

Suomen Verotarkastajat SVT on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö, johon on järjestäytynyt vaativissa veroasiantuntijan tehtävissä toimivia

Viime vuonna ilmoittamatta jätettyjä veroja saatiin verottajan valvontakeinoilla kiinni 420 miljoonaa euroa. Verohallinnossa on arvioitu, että esimerkiksi ravintola-alan harmaa talous aiheuttaa vuosittain yli 50 miljoonan euron verojen ja muiden lakisääteisten maksujen menetykset.

Riitta Lautamäki kertoo, että toistaiseksi verovalvonta on säästynyt valtionhallinnon säästöiltä.

– Toivottavasti tilanne ei muutu tulevissa valtionhallinnon säästöaalloissa. Verohallinnon tehtävät ovat lakisääteisiä ja verovalvonnalla on keskeinen merkitys yhteiskunnan eri toimintojen turvaajana.