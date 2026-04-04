Veneesi on voitu poistaa rekisteristä jo vuosia sitten

Vesikulkuneuvon rekisteröintitilanne tulee usein esiin vasta silloin, kun ollaan ostamassa vanhempaa vesikulkuneuvoa. Tällöin voi paljastua, ettei vesikulkuneuvo ole enää Traficomin ylläpitämässä liikenneasioiden rekisterissä.

Traficomin mukaan moni veneilijä ei välttämättä tiedä, että oma vene on poistettu rekisteristä jo vuosia sitten. Vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskevaa lakia uudistettiin vuonna 2007.

– Tämän jälkeen veneen omistajien tuli rekisteröidä veneensä uudelleen. Jos veneen tietoja ei päivitetty kolmen vuoden siirtymäajan aikana, maistraatti siirsi veneen ns. passiivirekisteriin. Käytännössä tämä tarkoitti, että vene poistui rekisteristä, virasto kertoo.

Nykyiseen Traficomin ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin siirtyivät automaattisesti ne veneet, jotka olivat maistraatin aktiivisessa rekisterissä 1.8.2014.

– Jos sinulla on luottokortin kokoinen, Trafi- tai Traficom-merkinnällä varustettu rekisteröintitodistus, veneesi on nykyisessä aktiivirekisterissä ja sinun ei tarvitse tehdä mitään, virasto opastaa.

Jos rekisteröintitodistus on maistraatin aikainen valkoinen laminoitu paperi, vene on todennäköisesti poistettu rekisteristä.

Oman vesikulkuneuvon rekisteritilanteen voi tarkistaa Traficomin nettisivuilla Oma asiointi -palvelussa.

Tällöin on kirjauduttava Traficomin Oma asiointi -palveluun osoitteessa www.traficom.fi vahvalla tunnistautumisella (pankkitunnukset, mobiilivarmenne, varmennekortti). Sellä pitää siirtyä kohtaan Merenkulku ja veneilijät → Omat vesikulkuneuvot.

– Jos veneesi ei näy listalla, tulee se rekisteröidä uudelleen, mikäli käytät sitä edelleen, Traficom kehottaa.

Asian voi hoitaa asian myös sopimusrekisteröijän kautta, esimerkiksi vene- tai venetarvikeliikkeessä.

– Tarvitset asiakirjan, joka osoittaa omistusoikeuden. Tällainen on esimerkiksi kauppakirja tai luovutuskirja.

Jos sinulla ei ole maistraatin aikaista rekisteröintitodistusta eikä luovutuskirjaa, tee hakemus suoraan Traficomille joko sähköisesti tai postitse. Liitä mukaan mahdollisimman tarkka kirjallinen selvitys veneen historiasta sekä siitä, miten, milloin ja keneltä vene on siirtynyt sinulle, virasto opastaa.

Traficom suosittelee, että uudelleenrekisteröinti hoidetaan viimeistään 30.4.2026.

– Näin voit halutessasi säilyttää veneesi tutun rekisteritunnuksen ilman lisäkustannuksia, jos tunnus on vapaana ja kuuluu samalle veneelle. 1.5.2026 alkaen käsittelemme tunnusten vaihdot erityistunnuksina. Erityistunnuksen hinta on 350 euroa.