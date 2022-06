Venäläismiesten kerrotaan piiloutuvan värvääjiltä

Hyökkääjän tiedetään kärsivän Ukrainassa pahasta miespulasta. Joukko-osastoja on pyritty täydentämään reserviläisillä ja pakottamalla ja houkuttelemalla varusmiehiä sopimussotilaiksi. Menestys on kuitenkin ollut julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan heikkoa ja ympäri Venäjää on tullut tietoa jopa sodasta kieltäytyvistä sotilaista.

Itsenäisen ukrainalaisen Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation -ajatushautomon johtaja Petro Burkovskyin mukaan jo pelkästään venäläisistä medioista saatavilla olevat tiedot osoittavat, että nyt käynnissä oleva värväyskampanja ei ole tuottanut toivottua tulosta Venäjän alueilla.

Burkovskyin keräämien tietojen mukaan esimerkiksi Venäjän Keskisessä federaatiopiirissä on saatu palvelukseen vain kymmenentuhatta varusmiestä. Se on viidennes tavoitemäärästä.

– On epätodennäköistä, että loput 80 prosenttia saadaan kasaan seuraavan 30 päivän aikana, hän kirjoittaa Twitterissä.

Petro Burkovskyi kertoo, että ongelmia on ollut myös muun muassa Ingušiassa.

– Monet nuoret miehet piiloutuvat, hän jatkaa.

Primorjen alueella kutsuntakiintiöistä on saatu tutkijan mukaan täyteen 25 prosenttia. Novosibirskissä osuus oli kesäkuun 9. päivään mennessä samaa luokkaa. Voronezin alueella varusmiehiä on taas saatu listalle vasta 3,5 prosenttia tavoitemäärästä.

Petro Burkovskyi summaakin tämän olevan ”selvä epäonnistuminen”. Kutsuntojen takaraja on hänen mukaansa heinäkuun 15. päivä.

– Avoimiin venäläislähteisiin perustuvat todisteet: valtaosa nuorista miehistä ja heidän vanhemmistaan eivät usko sotarikollinen Vladimir Putinin [lupauksia] siitä, ettei heitä lähetetä Ukrainaan ja käytetä siellä ”tykinruokana”. Kevään värväyskampanja Venäjällä on menossa mönkään Siperiassa ja Ukrainan lähialueilla.

LUE MYÖS:

Kaartin sotilaiden väitetään kieltäytyneen taistelusta – palasivat Venäjälle (VU 9.6.2022)

Pihkovan huippusotilaat kieltäytyneet sodasta – vankila uhkaa (VU 7.4.2022)

Hyökkääjältä loppuvat joukot: Moskova voi joutua julistamaan sotatilan (VU 4.4.2022)

3. Only 25% of the conscription plan is completed in Priamurye (Far East region). 4. Novosibirsk region: only 26% of conscripts are sent to Armed forces by June 9 (deadline is July 15). 5. Voronezh region, bordering Ukraine: only 3.5% of conscripts enrolled! Evident failure.

Evidence based on 🇷🇺 open sources: majority of young males and their parents do not believe #PutinWarCriminal that they won't be sent to 🇺🇦 and used as "cannon fodder" in Ukraine. Spring recruitment campaign 2022 in 🇷🇺 is failing in Siberia and in the regions close to Ukraine.

— Petro Burkovskyy (@PetroBurkovskyi) June 19, 2022