Venäläiskiekkoilijan poika esiintyi NHL:n turnauksessa: ”Tästä inhottavasta teosta on maksettava”

Venäläisen jääkiekkotähden Aleksandr Ovetshkinin pojan esiintyminen jäällä NHL:n All Stars -turnauksessa viikonloppuna on herättänyt voimakkaita tunteita sosiaalisessa mediassa.

Ovetshkin on tullut tunnetuksi Venäjän diktaattori Vladimir Putinin tukemisesta ja läheisistä väleistään häneen. Hän on myös kieltäytynyt tuomitsemasta Venäjän sotatoimia Ukrainassa.

Uransa lopettanut tsekkiläinen jääkiekkomaalivahti Dominik Hasek on tapahtuneesta tyrmistynyt.

– NHL on vajonnut pohjaan! Ovetshkinin pojan antaminen esiintyä jäällä NHL:n All Star-turnauksessa on sylkäisy 500 kuolleen, tuhansien loukkaantuneiden ja kymmenien tuhansien kidnapattujen ukrainalaisten lasten kasvoille. NHL:n ja (NHL:n toimitusjohtaja) Gary Bettmanin on maksettava tästä inhottavasta teosta!, Hasek tviittaa.

Hasek täsmentää, ettei syytä jäällä ollutta poikaa asiasta.

– En syytä poikaa. Hän on viaton lapsi. Mutta NHL sallii Venäjän kansalaisen Aleksandr Ovetshkinin pojan mennä jäälle, joten NHL on tästä vastuussa.

The @NHL has sunk to rock bottom! Letting Ovechkin's son perform on the ice at the NHL All-Star is spitting in the face of approximately 500 killed, thousands injured and tens of thousands of kidnapped Ukrainian children. The NHL and Gary Bettman must pay for this heinous act! pic.twitter.com/XiiuP8dA8Z

— Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 4, 2023