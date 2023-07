Venäläisiä opiskelijoita pakotetaan armeijaan – ”muuten ei tutkintoa heru”

Venäjän federaatioon kuuluvan Ingušian tasavallan korkeakoulut myöntävät tutkintotodistuksia sillä ehdolla, että opiskelijat vastaanottavat samalla kutsuntamääräyksen. Jos he kieltäytyvät, heitä uhkaa jopa kahden vuoden vankeus, kertoo ingušialainen uutissivusto Fortanga.

Opiskelijoiden on pakko mennä henkilökohtaisesti vastaanottamaan tutkintotodistuksensa. Heille annetaan välittömästi kutsuntamääräys todistajien edessä. Opiskelijoiden on päätettävä, ottavatko he sen vastaan. Päätökset kirjataan viralliseen rekisteriin.

Jos he kieltäytyvät kutsunnasta, heitä uhkaa 2 000 euron sakko, pakkotyö, pidätys tai enintään kahden vuoden vankeus.

– Diplomin saamiseksi sinun on allekirjoitettava armeijan kutsuntamääräys. Muuten et saa tutkintotodistusta millään tavalla, eräs lähde kertoo.

– Jos saat kutsuntamääräyksen, sinun pitää mennä armeijaan. Mutta jos et allekirjoita sitä, niin joudut vankilaan.

Käytännön kerrotaan otetun käyttöön sen jälkeen, kun Nižni Achalukin korkeakoulun johtaja ilmoitti tapaamisessaan tasavallan kuvernöörin Mahmud-Ali Kalimatovin kanssa, että 30 opiskelijaa hänen oppilaitoksestaan oli kutsuttu asepalvelukseen.

Myöhemmin paikallisen armeijan värväystoimiston henkilökunta otti idean käyttöön. Se on laillista, kunhan noudatetaan oikeita menettelytapoja. Oppilaitokset voivat toimittaa haasteita, mutta eivät voi kirjoittaa niitä itse, koska se on värväystoimistojen tehtävä.

