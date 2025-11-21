Venäjän valtioduuma otti https://t.me/faridaily24/1786)ä 19.marraskuuta 2025 toiseen käsittelyyn talousarvion vuodelle 2026. Se sisältää https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=39932 arvonlisäveron korotuksen 20:stä 22 prosenttiin sekä pienten ja keskisuurtenyritysten veronkorotuksia. Samassa istunnossa hyväksyttiin https://www.vedomosti.ru/economics/news/2025/11/18/1155949-zakonoproekt-o-tehnologicheskom-sbore laki kodinkoneiden ja elektroniikan teknologiamaksusta.

Kremlissä ymmärretään, että nämä päätökset synnyttävät tyytymättömyyttä, minkä vuoksi se on jakanut https://meduza.io/feature/2025/11/20/rossiyane-dolzhny-byt-blagodarny-za-to-chto-im-podnyali-nalogi valtion medialle ja valtiota tukevalle medialle ohjeet aiheen käsittelyyn.

Lukijoille ja katsojille suositellaan kerrottavan, että länsi on syyllinen veronkorotuksiin, koska se lisää sotilasmenoja pakottaen Venäjän vastaamaan samalla mitalla.

Toiseksi korotuksilla autetaan ylläpitämään sosiaalisia tukitoimia ja varmistamaan maan turvallisuus. Samalla Kremlissä halutaan välttää liittämästä epäsuosittuja päätöksiä Vladimir Putinin henkilökohtaisiin toimiin, joten ohjeissa suositellaan olemaan mainitsematta häntä veronkorotuksia käsittelevissä artikkeleissa.

Ohjeiden perusteella Kreml arvelee arvonlisäveron korotuksenolevan eniten ajatuksia herättävä ja epäsuosittu toimi. Siksi propagandisteja vaaditaan vakuuttamaan lukijoille ja kuulijoille, että ”pieni veronkorotus” on ilman muuta parempi kuin leikkaukset sosiaalimenoista, ”mitä Euroopassa tehdään aseiden rahoittamiseksi”.

Yritysverotuksen kiristyksiin viitataan ”armonajan” päättymisenä.

– Kun liike-elämä kamppaili, hallitus tuli apuun. Mutta sitä ei voitu jatkaa ikuisesti, muotoillaan ohjeissa.

Niissä väitetään, että korotukset vaikuttavat vain 15prosenttiin yrityksistä, ja korostetaan, että verotus on johtanut jotkut yrittäjät pilkkomaan yrityksensä maksaakseen vähemmän veroja.

Erityistä huomiota ohjeissa annetaan teknologiaverolle, jota yritykset maksavat ensi vuodesta alkaen ulkomaisten kodinkoneiden ja elektroniikan myynnistä. Veroa kehotetaan kuvaamaan termillä ”kauaskantoinen päätös”, joka varmistaa venäläisen teknologian kasvun.

Ohjeiden kirjoittajien mukaan venäläisille pitäisi kehittyä tunne ”lännen ja Ukrainan tuottamasta todellisesta uhasta”, jonka vuoksi on loogista ”vaatia lisäinvestointeja turvallisuuteen”. Jotta lukijat ja kuulijat päätyisivät tähän johtopäätökseen, mediaa rohkaistaan julkaisemaan ”Euroopan ja Naton johtajien militaristisia lausuntoja”. Tällä kertaa ei ole tarpeen tehdä niitä naurunalaisiksi, vaan korostaa ”heidän aikomustensa vakavuutta”.

Siksi propagandistien sallitaan ”ennustaa”, että Venäjänalueen pommitukset lisääntyvät ja että ”[Ukrainan] sabotaasioperaatiotkiihtyvät”. Tämän tuloksena venäläisten odotetaan omaksuvan asenteen, jossa ”elämä on tärkeämpi kuin lomapakko”.